Haltestellen statt Hollywood: Ein Schauspieler als Busfahrer

Ein Busfahrer der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) sorgt in und um Nürnberg derzeit für Schlagzeilen: Ken Thomas. Auch wenn der Name wohl den wenigsten Menschen direkt etwas sagen wird – viele dürften den heute 62-Jährigen schon einmal auf der Kinoleinwand gesehen haben. Sein prominentester Auftritt: Im Jahr 1999 stand er an der Seite von Sandra Bullock für den Film "Miss Undercover" vor der Kamera. Die Liebe hat Ken Thomas nun nach Franken verschlagen – wo der frühere Hollywood-Schauspieler mittlerweile einen völlig anderen Job hat: Er arbeitet als Busfahrer bei der VAG.

An der Seite von Sandra Bullock

Als Soldat hat Ken Thomas gearbeitet. Als Polizist. Und als Radiomoderator. Doch eigentlich wollte der gebürtige US-Amerikaner immer Schauspieler werden. 1999 kam dann seine große Chance: Er durfte im Kinofilm "Miss Undercover“ mitspielen. Seine Rolle: ein Polizist. Sandra Bullock durfte Ken Thomas gleich an seinem ersten Drehtag persönlich kennenlernen. "Sie ist sehr, sehr, sehr nett. Sehr lustig", erinnert sich Thomas. Der ganz große Durchbruch blieb dem heute 62-Jährigen allerdings verwehrt.

Der Liebe wegen nach Nürnberg

2010 sagte Ken Thomas den USA dann "Goodbye" und kam der Liebe wegen nach Franken. Seine Frau kommt aus Nürnberg. Nachdem Thomas seinen früheren Job in einem Autohaus verloren hatte, bewarb er sich als Busfahrer bei der VAG. "Ich mag Fahren und ich mag große Fahrzeuge", sagt Thomas. Mit 59 begann er seine Ausbildung bei der VAG. So sehr ihm das Busfahren in Nürnberg auch Spaß macht – eine Sache stört den Amerikaner: "Viele Leute haben keine Geduld", sagt er.

Hollywood und die Schauspielerei faszinieren Ken Thomas aber noch immer. "Für eine große Hauptrolle" würde er seinen Job als Busfahrer dann doch aufgeben, meint Thomas. Am liebsten an der Seite von Hollywood-Star Denzel Washington, gerne aber auch noch einmal mit Sandra Bullock, grinst Ken Thomas.