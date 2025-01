Illegales Autorennen mit tödlichem Ausgang: Raser verurteilt

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im vergangenen Juli auf der B388 im Kreis Rottal-Inn hat das Amtsgericht Landshut nun zwei junge Männer verurteilt. Sie hatten sich ein illegales Rennen geliefert, wodurch es bei einem riskanten Überholmanöver zu einem Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Motorradfahrerin gekommen war. Sie starb noch am Unfallort bei Huldsessen, einem Teil der Gemeinde Unterdietfurt.

Jugendstrafen für die beiden Autofahrer

Der mittlerweile 20-jährige Unfallfahrer wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt, der 19-jährige Unfallbeteiligte zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut dem BR auf Anfrage. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet.

Den beiden Männern wurde fahrlässige Tötung sowie die Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen.

Motorradfahrerin frontal erwischt

Der damals noch 19-jährige Unfallfahrer hatte mit seinem Auto am späten Abend des 4. Juli in einer langgezogenen Kurve auf der Bundesstraße überholt und war nach Polizeiangaben frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengeprallt. Die Motorradfahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Beide beteiligten jungen Männer kamen zunächst in Untersuchungshaft. Der Unfallfahrer bleibt nach dem Urteil in Haft. Allerdings: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, so der Sprecher.