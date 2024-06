Hohe Ultrafeinstaubwerte am Münchner Flughafen

Flughafen München: "Für Ultrafeinstaub existieren keine Maßstäbe für Beurteilung der Gefährdung menschlicher Gesundheit"

Der Münchner Flughafen sieht die Ergebnisse und Messungen des Bürgervereins und der Umweltverbände kritisch. Wie der Flughafen in einer Antwort auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks schreibt, gebe weder die EU noch die WHO Grenzwerte für eine gesundheitliche Bewertung von UFP (Ultrafeine Partikel) vor. Es gebe zur Zeit an verschiedenen Standorten in verschiedenen Städten Messungen. Die von der Weltgesundheitsorganisation WHO genannten Werte für hohe und niedrige Konzentrationen seien lediglich dazu da, Messprogramme zu priorisieren. Sie dienten laut Flughafen aber nicht dazu, die Auswirkung des Ultrafeinstaubs auf den Menschen zu beurteilen.

Laut Flughafen München gehe es darum weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Es gebe noch keine einschlägigen Normen zur Messung des Ultrafeinstaubs, sondern lediglich eine Vornorm. Der Flughafen weist außerdem darauf hin, dass das Messgerät, das der Bürgerverein benutzt, eigentlich nur für Arbeitsschutzmessungen in Innenräumen gedacht sei.

Flughafen: Messungen der Umweltverbände nicht repräsentativ

Die Universität Bayreuth führt laut Flughafen im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums im direkten Umfeld des Flughafens Messungen durch: in der Gemeinde Hallbergmoos und der Stadt Freising. Das Grundstück des Bund Naturschutz auf dem gemessen werde, so die Kritik, liege dagegen direkt an einer Hauptverkehrsstraße und grenzt unmittelbar an das Vorfeld des Flughafens. Dort gebe es auch keinerlei Wohnbebauung. Das Grundstück erfülle also nicht die Voraussetzungen, die das Bundesimmissionsschutzgesetz verlange, nämlich an Standorten zu messen, die repräsentativ für eine dauerhafte Aussetzung der Bevölkerung mit einem Schadstoff sind.

Die gewonnenen Daten der Umweltverbände hätten zudem Mängel, so der Vorwurf des Münchner Flughafens. Die Messungen der Uni Bayreuth zeigten nämlich ähnlich hohe Ultrafeinstaubwerte in der Nähe des Flughafens (7.800 Partikel pro Kubikzentimeter in Hallbergmoos, 8.400 in Freising) wie in Städten die eher weitab von Flughäfen lägen: Augsburg kommt beispielsweise auf 7.400 und Regensburg auf 8.300 Partikel pro Kubikzentimeter.

Auch wenn die Flughafen München GmbH nicht selber messe, unterstütze man Messungen der Universität Bayreuth mit einer mobilen Luftgütemessstation am Standort Hallbergmoos und gebe Daten zum Flugverkehr heraus. An anderen Flughäfen in Deutschland (Frankfurt, Berlin) werde auch durch externe Institutionen gemessen.

Flughafen versucht Ultrafeinstaubpartikel-Ausstoß zu senken

Auch wenn das Thema Messung und Bewertung von Ultrafeinpartikeln laut Flughafen zurzeit immer noch ein Forschungsthema ist, gebe es bereits eine Reihe von Maßnahmen, um die Belastung zu senken. Beispielsweise werde der Einsatz von Hilfsturbinen immer weiter reduziert, Fahrzeuge führen mit regenerativen Treibstoffen und Initiativen für Sustainable Aviation (Nachhaltiger Luftfahrttreibstoff aus beispielsweise Forstabfällen und Haushaltsmüll) würden ausgebaut.