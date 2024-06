Grenzkontrollen bei EM: Auf Nachtschicht mit der Bundespolizei

Grenzkontrollen auch weit nach der EM

Die A6 bei Waidhaus gilt als "Tor zum Osten" – sie ist eine Fernreiseroute zwischen Prag und Paris. Rund 6.000 Fahrzeuge reisen hier täglich von Tschechien nach Deutschland ein. Jedes Fahrzeug muss bei Waidhaus von der Autobahn und durch mindestens eine Sichtkontrolle. Knapp ein Drittel der Fahrzeuge und Personen werden einer intensiveren Kontrolle unterzogen. Das wird bis zum Ende der Fußball-Europameisterschaft der Fall sein. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat aber bereits eine Verlängerung der Grenzkontrollen weit über das Sportgroßereignis angekündigt. Sie hat die Kontrollen während der Europameisterschaft mit 22.000 Bundespolizisten pro Tag vor wenigen Tagen als "größten Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei" bezeichnet.

Kontrollen: Positiver Effekt auf Kriminalstatistik

Die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien gibt es bereits seit Herbst 2023. Sie zeigen Wirkung in Sachen illegale Migration und Schleusungen: Die unerlaubten Einreisen sind im ersten Quartal 2024 um 13 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum ersten Quartal im Vorjahr. Die Schleusungen sind in Waidhaus im Vergleichszeitraum um 43 Prozent zurückgegangen. Außerdem sind die Fahndungstreffer durch die stationären Grenzkontrollen um 97 Prozent angestiegen und es wurden 55 Prozent mehr Haftbefehle vollstreckt, als im ersten Quartal 2023. Das sind die Zahlen der Bundespolizei. Zusätzlich kontrollieren an der Landesgrenze zu Tschechien auch die bayerische Grenzpolizei und der Zoll.

Als "Beifang" bezeichnen die Bundespolizisten ihr Alltagsgeschäft: Drogen- und Waffenschmuggel, das Vollstrecken von Haftbefehlen und Schleusungen. Während der Fußball-Europameisterschaft will Innenminister Faeser zudem Cyberangriffe und eine Bedrohung durch islamistischen Terrorismus frühzeitig aufdecken. Außerdem sollen gewaltbereite Fußball-Fans frühzeitig erkannt und im schlimmsten Fall sogar an der Einreise gehindert werden.

Buskontrollen in zwölfstündiger Nachtschicht

Der nächste Fernreisebus aus Prag rollt in die Kontrollstelle an der A6 bei Waidhaus. Es ist weit nach Mitternacht. Philipp und Max fordern die 76 Insassen in dem engen und stickigen Bus auf, ihre Ausweispapiere vorzuzeigen. Auf dem Handy der beiden Bundespolizisten rattern sämtliche Fahndungsraster digital durch. Kein Treffer. "Hier riecht doch was", schnuppert der 23-jährige Philipp rund um einen Fahrgast aus der Ukraine. "Marihuana dabei? Weed? For sure?" "No no no", beteuert der junge Mann. Er muss aber trotzdem aussteigen, die beiden Fahnder wollen Rucksack und Person genauer überprüfen. Plötzlich riecht der Ukrainer doch etwas und deutet auf die Toilette des Busses. Auch hier schaut Philipp genau nach, denn oftmals werfen die Passagiere Verbotenes kurz vor einer Grenzkontrolle in die Toilette. Fündig wird er nicht.

Philipp und Max ziehen nach zwölf Stunden Nachtschicht eine positive Bilanz. "Entspannt" und friedlich sei sie gewesen. Jetzt haben sie elf Stunden Pause, dann geht es in die nächste Zwölf-Stunden-Schicht. Der Dienstplan ist während der Europameisterschaft eng gesteckt. Zeit für Fußball bleibt aber dennoch auch für die beiden jungen Männer: Auch sie sind Fans und schauen die deutschen Spiele gemeinsam.