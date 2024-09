BR24live: Hochwasserlage in Bayern – neue Regenfront im Anmarsch

Hohe Pegelstände an den Flüssen, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Noch ist die Hochwasserlage in Bayern angespannt. Allein im Raum Traunstein mussten die Einsatzkräfte bis Samstagabend rund 100-mal ausrücken, im Berchtesgadener Land etwa 60-mal.

BR24live berichtet ab 12.30 Uhr über die aktuelle Lage in Bayern nach dem Dauerregen. In einigen Regionen vor allem im Süden sind Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Neuer Regen ab Sonntagnachmittag könnte die Situation verschärfen. BR24live schaltet auch nach Österreich, das für Teile des Landes den Katastrophenalarm ausgerufen hat.

Passauer Feuerwehr: "Wir fahren auf Sicht"

Immerhin: In ganz Bayern sei die Feuerwehr gut vorbereitet gewesen, berichtet etwa der Kreisbrandinspektor für das Berchtesgadener Land, Andreas Gabriel, dem BR. In seiner Region habe es schon am Freitagnachmittag eine große Aktion zum Befüllen von Sandsäcken gegeben.

Und auch in der Dreiflüssestadt Passau, wo Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, hat man längst Vorkehrungen getroffen. Die Promenade am Inn, die Donau-Uferstraße und die Schanzlparkplätze sind gesperrt. Es gebe halt noch viele Unwägbarkeiten, betont der Einsatzleiter der Passauer Feuerwehr, Andreas Dittlmann. Dazu gehörten Fragen wie: "Welche Wassermassen bringt der Inn heute noch nach Passau?" und "Was ist mit der Schneeschmelze in den Bergen?".

Momentan sehe es aber so aus, als würde Passau die Wasserstände vom Juni - damals lag die Donau bei 10 Metern - nicht mehr erreichen. In der Nacht auf Sonntag ist der Donau-Pegel zwar leicht gestiegen, von 7,20 Meter auf 7,50 Meter, das bedeutet aber immer noch Meldestufe 2. "Wir fahren auf Sicht", sagt Dittlmann zur Lage in Passau.

Meldestufe 3 in Ruhstorf an der Rott

Am oberen Regen bei Cham hat sich die Lage etwas entspannt. Dafür rauscht aktuell die Hochwasserwelle durch den Landkreis Schwandorf: Bei Nittenau und Marienthal gilt am Regen gerade Meldestufe 2 von 4. Heißt: Felder und Wiesen sind überschwemmt, auch einige Straßen können überflutet sein.

Auch an der Rott im Landkreis Rottal Inn sind die Pegelstände nach wie vor hoch, in Ruhstorf wurde die Meldestufe 3 überschritten. Das bedeutet, dass größere landwirtschaftliche Flächen überflutet sind, auch Ortsteile können betroffen sein. Im Landkreis Landshut gibt es vor allem an der oberen Vils noch größere Ausuferungen. Aktuell gilt Meldestufe 2, die Pegel fallen dort aber.

Ruhige Nacht in Traunstein und im Berchtesgadener Land

In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land hatte es gestern zahlreiche Einsätze gegeben, in der Nacht hat sich die Lage aber entspannt. Die Feuerwehren musste nur einige Male ausrücken, etwa in der Gemeinde Piding, wo man Wasser von einer Baustelle abgepumpt hat. Die Ruhpoldinger Feuerwehr hatte viel mit Schneebruch zu tun, denn viele Äste und Bäume lagen auf den Straßen.

In Traunstein erwartet man jetzt eine Stagnation, weil die Pegel rückläufig sind und derzeit keine Meldestufen gelten. Nur die Alz steige ganz leicht an, das bereite aktuell jedoch keine Probleme, sagte Kreisbrandrat Grundner auf BR-Nachfrage. Wegen der aktuellen Wetterprognose sei man allerdings in "Lauerstellung".