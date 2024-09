Heißer Sonntag in Bayern – hohe Waldbrandgefahr in Franken

Mit 32 Grad und zumindest bis zum Nachmittag viel Sonne verspricht dieser Sonntag ein spätsommerlicher Start in den September zu werden. Bayern liegt am Rande eines Hochs über Skandinavien, das sehr warme, aber auch labile Luftmassen mit sich bringt.

Gewitter, Starkregen, Sturmböen: Unwetterwarnung für Bayern

Am Sonntagnachmittag können laut Deutsche Wetterdienst (DWD) deshalb örtlich vereinzelt Gewitter mit Starkregen auftreten, vor allem an den Alpen. "Punktuelle Überschreitungen der Unwetterwarnschwelle" seien möglich. Dabei können in einer Stunde mehr als 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen und Sturmböen mit bis 70 km/h wehen. Zudem muss mit kleinkörnigem Hagel gerechnet werden.

In der Nacht zum Montag kann der DWD dann auch in Nordbayern vereinzelte Gewitter nicht ausschließen.

Hohe Waldbrandgefahr in einigen Teilen Bayerns

In einigen Regionen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst außerdem vor einer hohen Waldbrandgefahr. Bereits in den vergangenen Tagen starteten in Franken Luftbeobachtungsflüge, um nach möglichen Bränden Ausschau halten.

Von den Messstationen Ostheim vor der Rhön, Bad Königshofen, Schonungen-Mainberg, Arnstein-Müdesheim, Heinersreuth-Vollhof, Bamberg, Röllbach, Kitzingen, Möhrendorf-Kleinseebach, Nürnberg, Roth, Aldersbach-Kramersepp wurde für diesen Sonntag der Waldbrandgefahrenindex 4 "hohe Gefahr" herausgegeben.

Die Warnstufe vier bedeutet, dass in Waldgebieten öffentliche Straßen und Wege sowie Waldwege aller Art nicht verlassen werden sollten. Die Forstbehörde darf ausgewiesene Parkplätze und touristische Einrichtungen im Wald sperren.