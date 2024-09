"Birkenstock-Bergsteiger": Alpinretter klagt über naive Wanderer

Der Hochsommer in Bayern zeigt sich aktuell von seiner goldenen Seite und so zieht es wieder zahlreiche Menschen ins Gebirge. Wanderer, die dann nur mit Turnschuhen besohlt auf anspruchsvollen Touren unterwegs sind, sieht man des Öfteren. Derzeit kursiert in den Sozialen Medien aber ein Video, das nochmal eine neue Dimension zeigt: Darin kraxelt ein junger Mann den Klettersteig zur Zugspitze nur mit "Birkenstock"-Sandalen hoch. Für Experten ist das Phänomen nicht neu. Sie registrieren immer mehr solcher Fälle. Im BR24-Interview warnen sie davor, die Gefahren der Berge zu verkennen.

Wanderer mit falscher Ausrüstung werden zunehmend zum Problem

Aufgenommen hat das Video der Garmisch-Partenkirchener Bergführer Christian Hessing. Im BR24-Interview klagt er über eine zunehmende Naivität bei Wanderern. Der Diplom-Geograph bietet mit seiner Bergschule zahlreiche Touren an, vor allem im Bereich der Zugspitze. Gerade dort, auf dem 80 Meter langen Klettersteig zum Gipfel der Zugspitze, sei alles dabei, so Hessing. Zwar sei der Mann mit "Birkenstock"-Sandalen sicherlich der Klischee-Fall, trotzdem würden immer mehr Menschen die Gefahren in den Bergen unterschätzen.

"Die Leute glauben, wenn sie im Internet von einer Tour erfahren, dann können sie das auch", so Hessing. Dabei würden die Fähigkeiten und die Ausrüstung, die es für eine bestimmte Wanderung brauche, außer Acht gelassen. Laut Hessing, der mittlerweile in Tirol lebt und dort auch ehrenamtlich als Bergretter tätig ist, nehmen deshalb auch die Rettungseinsätze zu. "Die Wanderer gehen dann bis zur völligen Erschöpfung und solange gerade aus, bis es nicht mehr weitergeht und rufen dann die Bergrettung."