Großeinsatz im Englischen Garten: Verletzte durch Astbruch

Im Englischen Garten in München hat sich am Nachmittag ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ort des Geschehens war im Bereich des Parkeingangs an der Veterinärstraße.

Ein sieben Meter langer Ast brach vom Baum ab

Wie die Münchner Feuerwehr auf BR-Anfrage berichtet, brach ein rund sieben Meter langer Ast von einem Baum ab. Er traf zwei Menschen und verletzte sie. Ein Feuerwehrsprecher sagte, "Die eine Person konnte sich selbst darunter befreien, bei der anderen haben Passanten geholfen, indem sie den Ast anhoben". Die beiden Betroffenen seien mit "nicht schweren" Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Münchner Polizei sperrte die Unfallstelle im sehr gut besuchten Englischen Garten großräumig ab. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums konnte aber noch keine näheren Angaben zu Unfallhergang oder Unfallursache machen. Offenbar brach der Ast ohne Vorzeichen vom Baum ab. Der Einsatz und die Ermittlungen laufen noch.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Zeugen hatten über den Notruf ursprünglich von bis zu zehn Personen gesprochen, die von einem umgestürzten Baum begraben worden seien. Deshalb war ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert worden. Auch ein Rettungshubschrauber stand zur Verfügung, wurde aber nicht benötigt. Die Ersthelfer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die meisten der alarmierten Einsatzfahrzeuge seien mittlerweile wieder auf dem Heimweg, so der Feuerwehrsprecher.

Mit Informationen von dpa