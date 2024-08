Unwetter in Teilen Bayerns – Autobahn nach Unfällen gesperrt

Einzelne Gewitter auch am Sonntag möglich

Auch in der Nacht zum Sonntag sind laut DWD einige lokale Gewitter in Bayern wahrscheinlich. Am Sonntag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, vereinzelt kann es im Süden und Osten Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad am Frankenwald und 27 Grad an Main und Inn.

Die neue Woche beginnt wolkig, vom Alpenrand bis nach Niederbayern ist Regen möglich. Im Verlauf des Montags zeigt sich dann immer öfter die Sonne.