Hotels ausgebucht wegen Adele: Gestrandete Passagiere im Pech

Sie wollten nach Los Angeles oder Chicago, nun suchen sie Unterkünfte in München: Lufthansa-Passagiere, deren Flugzeuge unter anderem aus technischen Gründen am Boden bleiben mussten. Aber wegen Adele sind die Hotels in München sehr voll.