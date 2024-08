Ende einer Bühnen-Ära: Aerosmith bricht Abschiedstournee ab

Steven Tylers "Jodler" hatten einst auch so manchen Bayern vor Neid erblassen lassen. Weltbekannt wurden der US-Superstar und seine Rockband "Aerosmith" damit. Über 50 Jahre dauerte diese Erfolgsgeschichte, doch nun scheint es eine Zäsur zu geben: Die Stimmprobleme von Tyler sollen zu gravierend sein.

Gesundheitliche Probleme bei Frontmann Steven Tyler halten an

Auf ihren Social Media-Accounts kündigte die Band am gestrigen Freitag an, nicht mehr länger auf Konzert-Tour gehen zu können. "Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten. Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes", hieß es in der Mitteilung. Leider sei aber nun klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmbandverletzung nicht möglich sei. "Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen - als eine Band von Brüdern -, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen."

Aerosmith war bereits auf Abschiedstour und musste unterbrechen

Tyler hatte auf der Abschiedstournee von Aerosmith im vergangenen September nach nur drei Konzerten Probleme mit den Stimmbändern bekommen. Kurz darauf wurde bei ihm ein Kehlkopfbruch festgestellt, weshalb der Sänger seine Stimme von da an schonen musste. "Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen", schrieb der heute 76-Jährige damals in einem Statement. Er habe während der Show eine Stimmbandverletzung erlitten, die zu einer Blutung geführt hätten. "Wir müssen ein paar Termine verschieben, damit wir zurückkommen und euch die Performance geben können, die ihr verdient."

Im Mai 2024 hatte Tyler dann einen überraschenden Gast-Auftritt bei einem Live-Konzert der Gruppe "The Black Crowes" in London. Doch offenbar war die Erholung nur von kurzer Dauer. Tyler habe monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war. "Wir haben gesehen, wie er sich abmühte, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hatte", so die US-Band. Ohne Erfolg, wie sich jetzt zeigte.

Fans sollen Geld für Tickets zurückbekommen

Die geplante Abschiedstournee der 1970 gegründeten Musikgruppe mit insgesamt rund 40 Konzerten in Nordamerika wird damit abgebrochen. Fans bekommen die Ticketpreise erstattet. Aerosmith hatte vor allem in den 1980er- und 1990er Jahren mit Songs wie "I Don't Wanna Miss A Thing", "Crazy", "Livin' On The Edge", "Amazing" oder "Janie's Got A Gun" weltweit Erfolg.