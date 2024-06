Öl-Anschlag auf Motorradstrecke – Polizei warnt Ausflügler

Die Bundesstraße 307 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist eine beliebte Ausflugsstrecke, vor allem bei Motorradfahrern. Nun mahnt die Polizei zu großer Vorsicht, denn offenbar vorsätzlich wurden hier zwei Ölfilme auf der Fahrbahn verteilt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten um Zeugenhinweise.

Tatort: Bundesstraße am Sylvensteinspeicher

Am Dienstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass zwei Kurven zwischen Damm und Faller Brücke in der Nähe des Sylvensteinspeichers mit Öl verschmutzt waren. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass es absichtlich auf die Fahrbahn gegossen wurde. Der oder die Täter hätten "schwerste Verletzungen, wenn nicht gar ein Ableben anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere Motorradfahrer" beabsichtigt oder zumindest billigend in Kauf genommen.

Bei Kurvenfahrten können Biker schlecht solch einer Gefahr ausweichen und besonders leicht stürzen. Zu einem Unfall kam es in diesem Fall aber nicht.

Öl auf Motorradstrecke: Polizei sucht Zeugen

Verkehrsteilnehmer sollten an den bekannten Ausflugsstrecken ab sofort besonders vorsichtig sein, heißt es weiter von der Polizei.

Die Polizeiinspektion Bad Tölz richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die auch von der Kriminalpolizei unterstützt wird. Um Zeugenhinweise wird gebeten: Wer am Dienstagabend im Umfeld des Sylvensteinspeichers Beobachtungen gemacht hat, die damit in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Erinnerungen an Ölfleck-Mordfall aus Jahr 2011

Die Tat erinnert an einen bislang ungeklärten Mordfall aus dem April 2011. Damals verunglückte ein Familienvater bei Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu wegen einer absichtlich verteilten Öllache auf der Fahrbahn tödlich. Der 37-Jährige war mit seinem Motorrad ausgerutscht, in ein Auto gekracht und gestorben.

Die Polizei ging von einem Wiederholungstäter aus, denn es gab mehrere ähnliche Fälle in Baden-Württemberg und Bayern, bei denen aber niemand verletzt wurde. Bei den Ermittlungen hatte ein DNA-Massentest und eine hohe Belohnung keine Ergebnisse gebracht.