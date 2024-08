Grabschändung in Amberg: Noch mehr Gräber betroffen

Nach dem Diebstahl von Figuren, Schalen, Grablichtern und anderem Grabschmuck auf dem Amberger Katharinenfriedhof ist nun klar, dass weit mehr als 60 Gräber betroffen sind, wie es zunächst angenommen worden war. Wie die Stadt Amberg heute mitteilte, haben die unbekannten Täter in der Nacht auf vergangenen Mittwoch nach aktuellem Stand 97 Gräber geschändet.

Mehr Grabschändungen - höherer Schaden

Dabei sei laut erster Schätzung ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Die Polizei hatte zunächst von mehreren Hunderttausend Euro Schaden gesprochen. Ermittelt wird unter anderem wegen Bandendiebstahls und Störung der Totenruhe. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter. Vermutet wird, dass es die Unbekannten auf wertvolle Metalle abgesehen haben.

Stadt prüft schärfere Regeln nach Grabschmuck-Diebstahl

Die Stadt Amberg will nun prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Schutz der Gräber zu verbessern. Ambergs Bürgermeister Franz Badura (ödp), der momentan Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) vertritt, äußerte sich entsetzt über die Diebstähle: "Nichts ist mehr heilig", wird er in der Mitteilung zitiert. "Der Respekt und die Achtung vor den Ruhestätten unserer Verstorbenen scheint verloren gegangen zu sein." Er sprach sein tiefes Mitgefühl für die Betroffenen aus.

Ausmaß von Vandalismus "beispiellos"

Auch die zuständige Referatsleiterin Susanne Augustin zeigte sich via Mitteilung erschüttert über das Ausmaß der Diebstähle: "Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder kleinere Fälle von Vandalismus, aber in dieser Art ist das bisher beispiellos".

Die Kripo Amberg ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen rund um den Friedhof in der Nacht auf Mittwoch geben können.