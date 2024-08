Mehrere 100.000 Euro Schaden: Gräber in Amberg geschändet

Unbekannte haben auf dem Katharinenfriedhof in Amberg Grabschmuck und sakrale Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag (29.6.) mitteilte, entfernten die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.8.) gewaltsam Figuren, Schalen, Grablichter und anderen Grabschmuck von über 60 Grabstätten. Dabei hatten sie es vor allem auf Gegenstände aus Bronze abgesehen.

Kripo ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Bandendiebstahl

Laut Polizei verluden sie das Diebesgut in der Straße Am Fiederbach in ein größeres Fahrzeug und fuhren davon. Der Sach- und Beuteschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei mehreren Hunderttausend Euro.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt unter anderem wegen Bandendiebstahls und der Störung der Totenruhe und sucht Zeugen. Wer zwischen Dienstag und Mittwochmorgen Verdächtiges rund um den Friedhof bemerkt hat oder selbst Opfer der Diebe geworden ist, soll sich bei der Amberger Polizei melden.

Grabstätten immer wieder Opfer von Diebesbanden

Immer wieder stehlen Diebe Gegenstände von Friedhöfen, sie haben es vor allem auf wertvolle Metalle abgesehen. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 registrierte beispielsweise die Münchner Polizei über 80 Diebstähle auf Friedhöfen in der Stadt und im Landkreis München. Die Diebe entwendeten Grablaternen, Vasen und Schalen aus Kupfer, Messing und Bronze. Kreuze und Engelsfiguren wurden gar mit einem Winkelschleifer oder einer Säge entfernt. Betroffen waren vor allem größere Friedhöfe wie der Wald-, West-, Ost- und Nordfriedhof sowie der Friedhof am Perlacher Forst.