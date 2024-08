Abschiebeflug nach Afghanistan: 3 Täter aus Bayern mit an Bord

Deutschland hat erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan vor drei Jahren wieder Menschen in das Land abgeschoben. Wie der "Spiegel" zuerst berichtete (externer Link) und das Bundesinnenministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, startete am Morgen ein Charterjet von Qatar Airways von Leipzig aus in Richtung Kabul. "Es handelte sich hierbei um afghanische Staatsangehörige, die sämtlich verurteilte Straftäter waren, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Fünf weitere vorgesehene Afghanen nicht an Bord

Wie am Nachmittag bekannt wurde, hätten bei dem Abschiebeflug nach Afghanistan eigentlich fünf weitere Menschen dabei sein sollen - also insgesamt 33 Personen. Das berichteten Abgeordnete nach einem Treffen des Bundestagsinnenausschusses in Berlin. Zwei der zur Abschiebung Vorgesehenen seien am Morgen nicht angetroffen worden, sagte der FDP-Parlamentarier Manuel Höferlin.

Drei der fünf Betroffenen seien von den Landesjustizbehörden nicht für die Abschiebung freigegeben worden, weil sie aus Sicht der Staatsanwaltschaft noch keinen ausreichenden Teil ihrer Haft hierzulande abgesessen hätten. Die Bundesregierung hatte in der Vergangenheit immer betont, Straftäter sollten nur abgeschoben werden, wenn sie einen beträchtlichen Teil ihrer in Deutschland verhängten Strafe abgesessen hätten.

Bericht: Abschiebung zwei Monate vorbereitet

Laut "Spiegel"-Bericht wurden die 28 afghanischen Straftäter aus verschiedenen Bundesländern in der Nacht nach Leipzig gebracht. Demnach erhielt jeder Abgeschobene vor dem Flug 1.000 Euro Handgeld. Ein Arzt sei mit an Bord. Die Angaben wurden von dem sächsischen Innenministerium bestätigt. Alle Betroffenen sind Männer, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Unter den Abgeschobenen sollen auch Gefährder sein, also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden schwerste politisch motivierte Straftaten bis hin zum Anschlag zutrauen.

Bundeskanzler Scholz (SPD) sprach der Maßnahme eine starke Wirkungskraft zu: "Es ist ein klares Zeichen: Wer Straftaten begeht, kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden versuchen, das zu tun, wie man in diesem Fall sieht", sagte der SPD-Politiker bei einem Wahlkampftermin in der Nähe von Leipzig.

Herrmann bestätigt 1.000 Euro Handgeld für Abgeschobene

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) begrüßt die konzertierte Abschiebe-Aktion der Bundesbehörden. Es ei "höchste Zeit" gewesen, sagt Herrmann im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Er hoffe, dass die Rückführung keine einmalige Aktion bleibe: "Wir haben Dutzende von schweren Straftätern in Bayern, die wir zurückführen wollen", so der bayerische Innenminister. Bayern habe dem Bundesinnenministerium 40 schwere Straftäter für die Rückführung nach Afghanistan gemeldet.

Auch zu den Details der Aktion äußert sich der CSU-Innenpolitiker: "Der Termin ist den Ländern erst gestern mitgeteilt worden, heute Nacht haben wir die drei Strafgefangenen aus Bayern nach Leipzig gebracht", erzählt Herrmann. Alles sei sehr kurzfristig gewesen. Dass die abgeschobenen Straftäter mit einem Startgeld von 1.000 Euro ausgestattet wurden, sei eine Entscheidung der Bundesregierung gewesen, sagt Herrmann. "Die Länder haben das mit wenig Begeisterung akzeptiert", so der Innenminister.

Herrmann: Über 370 Straftäter aus Afghanistan und Syrien in Bayern

Der Bund habe damit die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Zumutbarkeit einer solch kurzfristigen Rückkehr in die Heimat einhalten wollen. Es komme für den Steuerzahler jedoch billiger, wenn diese Menschen in ihr Heimatland zurückkehrten als weiter in Deutschland blieben, findet Herrmann. Herrmann fordert nun "zügig weitere Rückführungen sowohl nach Afghanistan als auch nach Syrien".

Die eigens beim Bayerischen Landesamt für Asyl und Rückführungen eingerichtete "Taskforce für Straftäter" beschäftige sich derzeit mit 174 afghanischen und 203 syrischen Staatsangehörigen, "die schwere Straftäter sind und rasch außer Landes gebracht werden müssen", erläuterte der Minister: "Der Schutz der bayerischen Bevölkerung hat hier klaren Vorrang und oberste Priorität!". Man müsse alle Möglichkeiten des Rechtsstaats nutzen, um ausländische Straftäter und Gefährder außer Landes zu bringen.

Grüne: Abschiebung nach Afghanistan darf Taliban nicht legitimieren

Grünen-Co-Chef Omid Nouripour begrüßte zwar die Maßnahme, Abschiebungen in das Land "im großen Stil" sieht er jedoch weiter skeptisch. "Dafür bräuchte es eine direkte staatliche Zusammenarbeit, die mit den Steinzeit-Islamisten der Taliban nicht möglich ist", teilte der Grünen-Politiker mit. "Dieser Flug darf nicht zu einer Legitimation der Taliban führen."

Nouripour betonte gleichwohl, dass "unbescholtene Menschen, insbesondere Familien und Kinder, die vor den Radikalislamisten geflohen sind", in Deutschland Schutz im Rang eines Grundrechts genießen.

Mit Informationen von AFP, dpa und epd