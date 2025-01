Glättegefahr: Wetterexperten warnen Autofahrer

Autofahrer müssen am Wochenende in Deutschland aufpassen. Am Samstag und Sonntag bestehe durch glatte Straßen ein höheres Unfallrisiko, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch Teile Bayerns sind betroffen.

Die Lage am Samstag

Im Laufe des Tages gibt es gebietsweise Glätte durch Reif, überfrierende Nässe oder lokalen, leichten Schneefall, insbesondere in Nordbayern. In den südlichen Regionen herrschen teils mäßiger, im Alpenvorland sogar strenger Frost.

Tagsüber bleibt es kalt, mit verbreitetem leichtem Dauerfrost. Während sich im Süden gelegentlich die Sonne zeigt, dominieren sonst dichte Wolken. Höchstwerte liegen bei minus 3 bis plus 2 Grad.

In der Nacht gab es demnach vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands vereinzelte Schneeschauer. Schon am Freitag war es vielerorts zu witterungsbedingten Unfällen gekommen.