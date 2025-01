Wetter in Bayern: Regen und Schnee erwartet

Nach einem meist sonnigen Neujahrstag mit Temperaturen bis zwölf Grad werden in Bayern in den nächsten Tagen Schnee und Regen erwartet. In der Nacht zu Donnerstag werde es zunächst noch klar sein, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Von Nordwesten ziehen aber dichte Wolken auf und nachfolgend im nördlichen Franken Regen, oberhalb etwa 600 Metern Schnee.

Am Donnerstag zieht laut DWD von Norden nach Süden Regen auf, schneien kann es bis in die tieferen Lagen. Die Höchsttemperaturen lägen zwischen zwei Grad im Frankenwald und zehn Grad im Alpenvorland. In Böen starker bis stürmischer Wind.

Kräftiger Schneefall im Allgäu erwartet

In der Nacht zum Freitag wird es der Prognose zufolge wieder schneien: südlich der Donau verbreitet, im Allgäu sogar kräftig. Es müsse mit Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe gerechnet werden, hieß es.

Am Freitag werde es dann kalt, mit Höchsttemperaturen zwischen minus zwei Grad im Oberallgäu und plus drei Grad an Untermain und Donau. Auch Schneeschauer erwarten die Meteorologen.

Wochenende startet kalt, am Sonntag milder

Das Wochenende werde zunächst kalt, aber mit nur wenigen Schneeflocken starten, sagte der DWD-Meteorologe weiter. Vor allem Richtung Oberbayern und Schwaben scheint am Samstag zeitweise die Sonne. Verbreitet herrscht leichter Dauerfrost, nur in tiefen Lagen hat es knapp über 0 Grad.

In der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD aufkommende Niederschläge, nur anfangs als Schnee, dann als Regen. Es bestehe Glatteisgefahr. Am Sonntag werde es dann aber wieder milder.

Mit Informationen von dpa