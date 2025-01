03.01.2025, 18:05 Uhr Audiobeitrag

> IT-Systeme der Bundespolizei an deutschen Flughäfen ausgefallen

Eine bundesweite IT-Störung bei der Bundespolizei hat am Freitag die Einreisekontrollen an deutschen Flughäfen erschwert. In Frankfurt mussten Beamte einzelne Schritte per Hand erledigen. Auch der Airport München war betroffen.