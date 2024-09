Geschichte zum Anfassen: Tag des offenen Denkmals

Beim Tag des offenen Denkmals waren am Sonntag mehr als 600 Denkmäler in Bayern geöffnet. Zum mutmaßlichen Ende des Hochsommers kamen viele Tausend Besucherinnen und Besucher zu den bekannten und weniger bekannten Denkmälern im Freistaat. Ganz offensichtlich geht von historischen Orten, Objekten und archäologischen Funden eine große Faszination aus.

Eines der zu besichtigenden Denkmäler war die Großbaustelle im historischen Rathaus in Straubing, das seit einem Großbrand vor acht Jahren wieder aufgebaut wird. Allein hier kamen Hunderte Besucherinnen und Besucher. Laut Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) soll das historische Rathaus zum 10. Jahrestag des Feuers im Jahr 2026 wieder eröffnet werden.

Zwischen Denkmalschutz und Modernisierung

Unter den geöffneten Denkmälern waren zum Beispiel die Alte Münze in München, das Bauarchiv im ehemaligen Kloster Thierhaupten (Landkreis Augsburg), der neu entdeckte Grundriss einer einstigen Kirche auf der Fraueninsel im Chiemsee, die Burgkirche Oberwittelsbach (Lkr. Aichach), die Reste eines spätmittelalterlichen Klosters auf dem Großen Georgenberg bei Bad Rodach (Landkreis Coburg), das historische Kaufhaus Witt in Weiden, die königliche Villa in Regensburg, der ehemalige Bauernhof "Körberhof" im Landkreis Bamberg oder der Karlsgraben in Treuchtlingen, das älteste Kanalbauwerk Bayerns, (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen).

Mehrere Millionen Besuchende in ganz Deutschland

In ganz Deutschland haben am Sonntag mehrere Millionen Menschen die ausnahmsweise geöffneten Denkmäler besucht. Es gab 9.000 Führungen und andere Veranstaltungen in rund 6.000 Denkmälern (externer Link). Steffen Skudelny, Vorstand der Stiftung Denkmalschutz, würdigte das "vielseitige bürgerschaftliche Engagement für die Denkmalpflege", das vor allem von starken Initiativen, Vereinen und Privatpersonen vor Ort lebe. Das diesjährige Motto des Tages "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" sollte deutlich machen, dass Denkmäler durch ihren Baustil oder die verwendeten Materialien authentische Geschichtsquellen seien, so die Stiftung.

Der Tag des offenen Denkmals findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt und wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert.

Mit Informationen von dpa und epd