Wetter: Starkregen und Sturmböen in Teilen Bayerns erwartet

Das Wochenende brachte viel Sonne und sommerliche Temperaturen. Doch nun erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gegen Abend Regen und Gewitter in Teilen Bayerns.

Am Sonntagvormittag bleibt es in der Osthälfte laut DWD noch längere Zeit sonnig, mit Höchstwerten zwischen 22 und 30 Grad. Bereits am Mittag sind jedoch laut der Vorhersage erste vereinzelte Gewitter in Unterfranken möglich, ab dem Nachmittag bis in die Nacht setzen sich von Südwesten dann mit Gewittern durchsetzte Starkregenfälle durch.