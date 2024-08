Gäubodenvolksfest: 1,25 Millionen Besucher und 700.000 Maß Bier

Wild fächern sich Tausende Menschen in Festzelten mit Speisekarten etwas Luft ins Gesicht – ein Bild, das beim Straubinger Gäubodenvolksfest nicht neu ist, aber in diesem Jahr besonders auffällig war. Die "fünfte Jahreszeit", die traditionell im August stattfindet, war immer schon heiß. Doch heuer war wohl die Hitze einer der Hauptgründe, warum die Besucherzahlen etwas rückläufig sind.

Weniger Besucher, weniger Bierdurst

1,25 Millionen Menschen hat die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH in diesem Jahr auf dem Festgelände Am Hagen gezählt. 2023 waren es noch über 1,3 Millionen. Das macht sich auch beim Bierkonsum bemerkbar. Im Jahresvergleich sind etwa 40.000 Liter weniger ausgeschenkt worden. Insgesamt wurden etwa 700.000 Liter in den sieben Festzelten gezapft.

Festleitung: "Fast schon zu heiß"

"Das ist definitiv das Wetter. Wir hatten, meine ich, an acht von elf Tagen circa 30 Grad", sagte Betriebsleiter Daniel Winklmaier dem BR, "das ist für ein Volksfest fast schon zu heiß". Für diese Temperaturen sei der Besucherzuspruch in Straubing im Vergleich zu anderen Volksfesten trotzdem hoch. Das zeige den Stellenwert des Gäubodenvolksfests.

Terminverschiebung kein Thema

"Die Hitze spielt bei der Planung natürlich eine Rolle", ergänzt Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), "es fällt gerade bei den letzten beiden Festen schon auf". Eine Terminverschiebung sei deswegen aber kein Thema. Trotzdem würden Wettervorhersagen immer schwerer, was die Planung nicht einfacher mache. So musste die beliebte Lampionfahrt auf der Donau aufgrund eines starken Unwetters kurzfristig abgesagt werden.

Auch Schausteller haben "Hitzeverluste"

Auch die Schausteller spüren einen kleinen Hitzeeinbruch. Imbissbuden und Fahrgeschäfte verzeichnen etwas weniger Einnahmen als 2023. "Das ist leider nicht zu vermeiden. Insgesamt können wir trotz der Hitze zufrieden sein", so Schaustellersprecher Andreas Pfeffer zum BR. Schon im letzten Jahr hatten die Beteiligten aber auch auf das kontrollierte Ausgabeverhalten der Besucher verwiesen. Diese würden sich offensichtlich genau überlegen, wie viel Geld sie in Krisenzeiten auf einem Volksfest ausgeben.

Friedliches Volksfest

Positive Nachrichten gab es auf der abschließenden Pressekonferenz von der Polizei und den Rettungskräften. Die Polizeiinspektion Straubing verwies dabei vor allem auf die Körperverletzungsdelikte. Hier hätten sich die Zahlen innerhalb der letzten zwei Volksfestjahre um fast zwei Drittel auf nur noch 14 Fälle reduziert. Dabei stand vor allem ein Vorfall mit verabreichten K.O.-Tropfen im Mittelpunkt. Auffallend negativ habe sich in der Bilanz nur die Gewalt gegen Polizeieinsatzkräfte entwickelt. Hier wurden auf dem Festgelände und in der Innenstadt insgesamt 16 Fälle gezählt.