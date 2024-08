Adele oder Schöneberger? Rätselraten um Münchner Spaziergängerin

Noch bis Ende August finden die Sommershows von Superstar Adele in München statt, zuletzt stand sie Freitagabend auf der extra für sie errichteten Bühne des Riemer Messegeländes. Am darauffolgenden Wochenende mischten sich auf den Social-Media-Plattenformen zwischen die Videos von den Konzerten auch andere Aufnahmen: Eine Frau im schwarzen Kleid, das Gesicht versteckt hinter einer großen Sonnenbrille und zusätzlich von einem großen schwarzen Hut bedeckt, spazierte in Begleitung mehrerer Bodyguards und eines Filmteams durch die Münchner Innenstadt. Am Marienplatz kam die auffällige Gruppe zum Stehen, als sie von einer Menschentraube umringt wurde, die den Adele-Hit "Someone Like You" als Ständchen zum Besten gab. Die Frau mit Hut setzte ebenfalls zum Mitsingen an, bekam von einem weiblichen Bodyguard jedoch den Finger auf den Mund gelegt.

Adele oder Barbara Schöneberger?

In anderen Videos sieht man, wie die Frau von freudestrahlenden Menschen angesprochen wird oder, verfolgt von Passanten, in hochhackigen Pumps davoneilt. Ob es sich bei der Frau, wie von vielen angenommen, wirklich um Sängerin Adele handelt, ist jedoch unklar. Vermutet wird auch, dass es sich um einen Gag für die Sendung "Verstehen Sie Spaß" handeln könnte und dass Moderatorin Barbara Schöneberger unter dem Hut und einer Langhaarperücke versteckt war. Die Redaktion des ARD-Formats war am Montag nicht zu erreichen, die betreuende Presseagentur konnte auf Nachfrage von BR24 keine Auskunft geben.

Allerlei schlüssige Argumente

Auch in den Kommentaren unter den Videos wird diskutiert. Ein Großteil ist der Auffassung, dass es sich nicht um Adele handeln könne. Zum einen habe sie nach dem Konzert am Freitag gesagt, dass sie die Stadt bis zum nächsten Auftritt am 24. August verlassen und nach Hause fliegen werde. Zum anderen würde der Kleidungsstil nicht zu ihr passen: Auf der Bühne würde sie zwar in mondänen Outfits stehen, privat bevorzuge sie jedoch Trainingsanzüge. Zudem würde sie auch während ihrer Konzerte oft barfuß auftreten, ein Spaziergang in zentimeterhohen Pumps durch die Münchner Fußgängerzone sei unvorstellbar. Andere, die der Frau scheinbar näher gekommen waren, vermissten außerdem die Tattoos, die Adele an ihren Fingern und Handgelenken hat. Adele selbst hat sich noch nicht zu den Videos geäußert.

Und dann war da noch Chris Martin von Coldplay

Weit eindeutiger zuzuordnen ist die Münchner Erkundungstour eines anderen Musikstars: Coldplay-Sänger Chris Martin, der zwischen Donnerstag und Sonntag mit seiner Band drei Konzerte im Olympiastadion spielte, wurde am Tag vor dem ersten Open-Air-Auftritt beim Baden im Englischen Garten geknipst – bei Temperaturen von über 30 Grad ließ sich der Brite durch die Fluten des Eisbachs treiben und hatte dabei sichtlich Spaß.