Für Frieden, Freiheit, Vielfalt - Demo gegen rechts in München

Einen Tag vor der Europawahl sind, wie in vielen deutschen Städten, in München Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Auf dem Königsplatz waren 10.000 Teilnehmende angemeldet. Die Polizei zählte rund 5.000, die Veranstalter 25.000.

Sieben Reden, viel Musik - "Eure Wahl"

Trotz schwüler Hitze und drohendem Unwetter war es ein buntes Treiben: jung, alt, Familien mit kleinen Kindern, junge Menschen, Omas und Opas. Sieben Reden wurden gehalten, unter anderem von der Politikwissenschaftlerin Dr. Karin Schnebel, Astrid Deilmann von Campact und Karl Kopp von ProAsyl. Musik kam von Queen Lizzy, Gündalein, Cassandra Stehen und Omas gegen rechts. Organisiert wurde die Demo von der Münchner Initiative "Eure Wahl", bei der hauptsächlich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Fridays for Future beteiligt waren.

"Wir stehen ein für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft, für Frieden und Freiheit, Vielfalt und Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit", hatte es im Vorfeld geheißen. "All das greifen die AfD und andere Rechtsextreme an."

Werbung für Respekt, Toleranz und ein buntes Miteinander

In der Eröffnungsrede zur Demo auf dem Königsplatz sagte eine der Veranstalterinnen, Antonia Messerschmitt: "Die rechtsextremen Vorfälle werden immer mehr. Die rechtsextremen Kräfte werden immer stärker. Wir stehen hier heute gemeinsam, weil wir nicht tatenlos mit ansehen werden, wie rechtsextreme Kräfte Einzug erhalten in die Parlamente." In Zeiten, in denen Hass und Hetze unsere Gesellschaft zu vergiften versuchten, müssten wir lauter denn je sein, um für Respekt, Toleranz und ein buntes Miteinander einzustehen, so Antonia Messerschmitt weiter. "Rechtsextreme haben keinen Platz in unserer Stadt, in unserem Land und in unserem Herzen."

Zwischenfall: Transparent am Königsplatz

Zu einem Zwischenfall kam es, als zwei junge Männer von einem Gebäude am Königsplatz ein Transparent runter ließen mit der Aufschrift: "Mannheim ist überall". Außerdem versprühten sie blaue Farbe vom Dach. Die Polizei reagierte laut Augenzeugen "spät". Die beiden Störer wurden schließlich von Polizisten vom Dach geholt. Polizei und Veranstalter wollen sich bisher nicht zum Vorfall äußern.

Seit Monaten Demos gegen rechts

Seit Monaten gehen Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße. Auslöser waren unter anderem Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im vergangenen November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Am 21. Januar hatten in München mehr als 100.000 Menschen demonstriert. Die Veranstaltung musste wegen Überfüllung abgebrochen werden.

Auch in anderen deutschen Städten wurde gegen Rechtsextremismus demonstriert, etwa in Leipzig und Dresden, Berlin, Frankfurt am Main und Würzburg. Dort hatte die "Letzte Generation" vor der Europawahl zu einer Demonstration gegen rechts aufgerufen. Zu der Veranstaltung auf dem Unteren Markt kamen nach Angaben der Polizei rund 250 Menschen.

In Hamburg waren gestern laut Polizei 26.000 Menschen zusammengekommen.