Freizeit-Tipps im Osten Bayerns zum Ferienendspurt

Viele Attraktionen in Niederbayern und der Oberpfalz warten in der letzten Woche der bayerischen Sommerferien auf Tagesausflügler und Reiserückkehrer. Wer die Ferien mit Ausflügen in der Region ausklingen lassen möchte, findet hier Tipps.

Attraktionen im Bayerischen Wald

Der Baumwipfelpfad mit Baumei in Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau feiert diese Woche seinen 15. Geburtstag. Im Rahmen einer Festwoche gibt es rund um den Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald seit Montag, den 2. September täglich Programm und Mitmach-Stationen für Kinder und Erwachsene. Die Festwoche dauert bis zum 8. September.

Auch auf dem Pendant dazu, dem Waldwipfelweg bei St. Englmar im Landkreis Straubing Bogen ist einiges geboten: In einem ausrangierten Airbus-Flugzeug kann man seit kurzem auf einen virtuellen Rundflug über den Bayerischen Wald gehen.

Goldwaschen in Oberviechtach

Zum Goldgräber werden können Kinder und Erwachsene in Oberviechtach im Landkreis Schwandorf bei einer geführten Wanderung über rund zwei Kilometer. Hier wird den Teilnehmern am Samstag, den 7. September, beigebracht, wie man Gold wäscht. Gemeinsam werden dabei die Spuren alter Goldgräber erforscht, heißt es von der Tourismusinformation Oberviechtach.

Mittelalter erleben auf der Burg Parsberg

Wer hingegen in eine Ritterrüstung steigen möchte, ist auf der Burg Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz genau richtig. Ausgestattet mit schwerem Helm, Kettenhemd und Schwert können Kinder das Leben der Menschen im Mittelalter nachempfinden. Mithilfe eines Audio-Guides lässt sich die Geschichte der Burg bis zurück ins 13. Jahrhundert erkunden.

Kunsthandwerk am Landshuter Haferlmarkt

Auch für Liebhaber von Kunsthandwerk ist in Niederbayern und der Oberpfalz viel geboten: Beim Landshuter Haferlmarkt wird von 8. bis 10. September in der Altstadt Keramik- und Kunsthandwerk in der Freyung gezeigt. Von der kunstvoll gearbeiteten Skulptur bis zum raffinierten Haferl: Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Dazu sorgen verschiedene Bands für eine tolle Atmosphäre, auch im Biergarten.

Tag des offenen Denkmals: Sehenswürdigkeiten in Ostbayern

Am Sonntag, den 8. September, kommen dann in ganz Bayern Kulturbegeisterte auf ihre Kosten beim Tag des offenen Denkmals. Unter anderem werden in der Befreiungshalle Kelheim, der Burg Trausnitz in Landshut und in der Walhalla bei Donaustauf im Landkreis Regensburg kostenlose Sonderführungen angeboten. Das teilt das bayerische Heimatministerium mit.

Eine gedankliche Reise nach Fernost können Besucher im Nepal-Tempel in Wiesent an der Donau bei Regensburg erleben. Der nepalesische Tempel ist eingebettet in einen der artenreichsten öffentlichen Gärten in ganz Deutschland. Vor Ort kann man original nepalesischen Tee trinken.