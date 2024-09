Von Ausbildung bis Karriere: Hier winken die höchsten Gehälter

Fluglotsen verdienen während der Ausbildung am besten. Laut Onlineportal ausbildung.de (externer Link) belegen sie mit 1.400 Euro Verdienst im ersten Jahr und einem Gehalt von 4.500 bis 5.900 Euro zum Ende der Ausbildung den ersten Platz. Danach folgen Schiffsmechaniker und Polizisten.

Topverdiener unter den Berufseinsteigern

Spitzenreiter beim Einstiegsgehalt ist laut einer Auswertung des Karriereportals Stepstone der Ausbildungsberuf Chemikant mit 45.000 Euro im Jahr. Dieser sogenannte Bruttomedianlohn besagt, dass die eine Hälfte der Arbeitnehmer in dem Bereich weniger, die andere mehr verdient. Danach folgen Sozialversicherungsfachangestellter, Elektroniker und Mechatroniker mit einem Gehalt von über 40.000 Euro in den ersten drei Jahren nach der Ausbildung.

Topverdiener unter den Fachkräften

Noch aussagekräftiger ist der Verdienst, den man auch in späteren Jahren erhält. So belegen laut Institut der Deutschen Wirtschaft (externer Link) Fachkräfte der technischen Forschung und Entwicklung Platz eins, ihr Medianlohn liegt bei 5.670 Euro monatlich. Auf Platz zwei landen Fachkräfte in der Luft- und Raumfahrttechnik, auf Platz drei Fachkräfte in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Sie alle bekommen jeweils über 5.000 Euro Medianlohn.

Was auffällt: 11 von 20 Berufen mit dem höchsten Medianentgelt für Fachkräfte entfallen auf die Metall – und Elektroindustrie. Die Branche ist in Bayern ein sehr starker Wirtschaftsbereich. In diesem Jahr wurden 15.530 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Auszubildende verdienen hier laut den bayerischen Metall- und Elektroarbeitgebern durchschnittlich 1.207 Euro monatlich über alle Ausbildungsjahre hinweg.

Höchster Gesamtverdienst über die Lebensdauer

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (externer Link) hat 2022 den Gesamtverdienst über die Lebensdauer verglichen. Das Ergebnis hier, am meisten verdient man mit einer Ausbildung im Bereich Informatik, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe mit gut 2,518 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass der Fachinformatiker in diesem Jahr der beliebteste IHK-Beruf in Bayern ist und den langjährigen Spitzenreiter Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel auf Platz zwei verdrängt hat.

In Berufen im Bereich Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung kommt man auf durchschnittlich 2,382 Millionen Euro und in Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufen auf 2,169 Millionen Euro.