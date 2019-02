vor 19 Minuten

#fragBR24💡 Wieso kriegen Österreicher viel mehr Rente?

Rente mit 65 statt mit 67? In Österreich ist das so. Frauen gehen sogar schon mit 60 in den Ruhestand, und die monatliche Zahlung ist meist deutlich höher als hierzulande. Wie kann das sein? Was machen unsere Nachbarn anders?