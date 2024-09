Fluthilfe: Wird die Elementarschäden-Versicherung bald Pflicht?

Und wieder regnet es – tagelang. Drei Monate nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer laufen im Süden und Osten Bayerns wieder Keller voll.

Politiker sagen in solchen Situationen immer wieder zu, dass Betroffene unterstützt werden. Doch an die Hilfen zu kommen, könnte leichter sein, räumt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (B‘90/Grüne) im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers ein: "Hier ist das größte Manko, dass sie teilweise zu bürokratisch vor Ort ausgestaltet sind.“ Stattdessen müsse es für betroffene Bürger "zügig und unkompliziert" vonstattengehen können.

Ausstehende Wiederaufbauhilfen vom Bund: "Definitiv hake ich nach"

Aber nicht nur dort ist es kompliziert mit den Hilfen, auch in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern scheint es zu haken: Laut Bayerischem Finanzministerium ist von den Wiederaufbauhilfen, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch im Juni zugesagt hatte, bislang noch nichts in Bayern angekommen.

"Diese Zusage gilt natürlich. Wenn es Hemmnisse gibt, dann müssen die zwischen den betroffenen Ressorts geklärt werden", sagt Lemke – verspricht im Kontrovers-Interview aber nachzuhaken.

Hochwasser: 400.000 Menschen in Deutschland bedroht

Bereits im Sommer forderten Politiker von Land und Bund bessere Versicherungsmöglichkeiten für Bürger und ihr Eigentum. Lange wurde über eine mögliche Ausgestaltung der Elementarversicherung diskutiert. Denn sowohl Wissenschaft als auch Politik mahnen: Extremwetterereignisse werden sich häufen.

Michael Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen in Berlin hat in einer Studie errechnet, dass allein in Deutschland etwa 400.000 Menschen von Hochwasser bedroht sind.

Der Kontrovers-Beitrag im Video: "Extremwetter: Was unternimmt die Politik?"