Fliegerbombe in Augsburg: Evakuierung von 1.500 Menschen

In Augsburg kommt es aktuell zu einem Großeinsatz, nachdem auf einer Baustelle in der Tiroler Straße eine Fliegerbombe entdeckt wurde. Laut Polizeisprecher Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord handelt es sich um eine Bombe mit rund 120 Kilogramm Sprengstoff.

Blindgänger muss umgehend entschärft werden

Da der Blindgänger bereits bewegt wurde, muss die Entschärfung noch am Montag stattfinden, heißt es. Denn niemand kann genau sagen, ob etwas durch diese Bewegung im Innern der Bombe verändert worden ist. Um Sicherheit zu gewährleisten, wurde ein Evakuierungsradius von 350 Metern eingerichtet: eine Aktion, die in Augsburg auch in den letzten Jahren immer wieder durchgeführt werden musste.

Feuerwehr und Polizei arbeiten Hand in Hand

Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei haben bereits mit der Evakuierung begonnen. Wie Polizeisprecher Markus Trieb mitteilte, werden die Anwohner über Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Das betrifft Wohnhäuser, einen Kindergarten sowie einige Firmen. Für Menschen, die ihr Zuhause nicht eigenständig verlassen können, wurde ein spezieller Transport organisiert. Betroffene können sich hierzu über die Notrufnummer 112 melden.

Betreuung in Notunterkunft

Für alle, die keine Möglichkeit haben, bei Freunden oder Verwandten unterzukommen, steht die Fröbel-Grundschule als Notunterkunft zur Verfügung. Dort können die Anwohner bleiben, bis die Entschärfungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Wie lange das dauern wird, ist derzeit noch offen. Die Firma, die die Entschärfung durchführt, ist bereits vor Ort und hat die notwendigen Vorbereitungen getroffen.

Entdeckung auf Baustelle

Der 120-Kilogramm-Blindgänger war am Montagvormittag bei Baggerarbeiten in dem südlichen Stadtteil entdeckt worden. Dort war während der Zeit des Zweiten Weltkriegs unter anderem die Flugzeugproduktion angesiedelt. "Der Fund wurde sofort gemeldet, und die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Feuerwehr und Polizei lief reibungslos", erklärte der Polizeisprecher. Um welche Art von Fliegerbombe es sich genau handelt, ist derzeit nicht bekannt.