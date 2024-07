Gefährlicher Job: Taucher suchten nach Bomben in der Donau

Sie sind fast im Blindflug metertief in der Donau unterwegs und erledigen eine gefährliche Aufgabe: Experten eines Kampfmittelräumdienstes haben in den vergangenen Monaten in der Donau bei Bogen in Niederbayern zahlreiche gefährliche Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und unschädlich gemacht.

Sprengung unter Wasser

Unter anderem musste ein Teil einer Bombe unter Wasser gesprengt werden. Eine noch komplette und mit scharfem Zünder versehene 250-Kilo-Sprengbombe konnte von Tauchern aus dem Wasser geborgen und an Bord einer Schwimmplattform entschärft werden.

Donauabschnitt auf drei Kilometern Länge abgesucht

Bei einem Medientermin kurz vor Abschluss der Arbeiten erklärte ein Sprecher der für den Donauausbau zuständigen WIGES (Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft), es seien in einem drei Kilometer langen Donauabschnitt im Umfeld der Eisenbahnbrücke bei Bogen insgesamt 530 Verdachtspunkte genauer untersucht worden. Das sind solche Punkte, an denen die Experten am Grund der Donau unter einer Kiesschicht Metallteile vermutet hatten.

Taucher finden komplette Bombe und weitere gefährliche Teile

Taucher haben schließlich unter anderem eine komplette Weltkriegsbombe und drei weitere Bombenteile jeweils mit scharfem Zünder entdeckt. Außerdem haben die Sprengstoffexperten insgesamt rund 700 Kilogramm Bombensplitter und Artilleriemunition aus der Donau geborgen. Darüber hinaus auch eine große Menge Metallschrott. Aber was sie bei so einem Tauchgang erwartet, wissen die Taucher des Kampfmittelräumdienstes nie, erzählt Stefan Bruns. "Man hat einen Helm auf dem Kopf, man hat nur dieses kleine Sichtfeld, dann noch die Strömung dazu, die an einem zieht, das ist halt eine komplett andere Welt."

Luftbilder der US-Armee ausgewertet - 530 Verdachtspunkte

Weil im Zuge des Donauausbaus in diesem Flussabschnitt die Fahrrinne um 20 Zentimeter vertieft wird, wurde die Kampfmittelbeseitigung notwendig. Dafür haben Spezialisten unter anderem Luftbilder der US-Armee ausgewertet. Danach wurden elektromagnetische und geophysikalische Messungen unternommen. So konnten die 530 Verdachtspunkte identifiziert werden, die von spezialisierten Tauchern genau untersucht worden sind.