Feuer mitten in der Nacht: Großeinsatz in Sägewerk bei Wunsiedel

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Schneckenmühle, einem Ortsteil von Wunsiedel, ist in der Nacht auf Mittwoch ein geschätzter Schaden von einer Dreiviertelmillion Euro entstanden. Wie die Polizei auf BR24-Nachfrage mitteilte, wurden keine Personen verletzt.

Feuer in Sägewerk: Keine Verletzten, aber 750.000 Euro Schaden

Das Feuer sei der Polizei gegen 2.15 Uhr gemeldet worden. Als eine Streife vor Ort eintraf, standen das Sägewerk sowie dessen Lagerhallen bereits in Vollbrand. Das bestätigt auch Wieland Schletz, Kreisbrandrat Landkreis Wunsiedel: "Am Nachthimmel war schon weithin Feuerschein zu sehen." Die Anfahrt der Feuerwehr zu dem abgelegenen Sägewerk sei schwierig gewesen, da es nur eine Zufahrt gibt und diese durch ein Wohngebiet führt, so der Kreisbrandrat weiter. Auch die Löschwasserversorgung musste über größere Distanzen erfolgen.

Bei dem Großeinsatz waren insgesamt mehr als 230 Einsatzkräfte vor Ort. Trotzdem griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die vier Bewohner des Hauses konnten unverletzt gerettet werden. Das Gebäude ist aber nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu laufen.