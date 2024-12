02.12.2024, 07:13 Uhr Audiobeitrag

> Stallbrand in Hirschau: 60 Rinder tot und hoher Schaden

In Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Sonntagabend ein Stall niedergebrannt. Dutzende Mastrinder verendeten in den Flammen. Einige Tiere konnten laut Polizei gerettet werden. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Von Guido Fromm