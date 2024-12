Brand in Lichtenfels: Mann schwebt in Lebensgefahr

Kurz vor 7 Uhr am Sonntagmorgen gingen die ersten Meldungen ein: In einem Tennispark in Lichtenfels ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie eine Sprecherin der Polizei BR24 auf Nachfrage bestätigte, wurde bei dem Feuer ein 50 Jahre alter Mann schwer verletzt, er schwebt in Lebensgefahr. Eine Warnung an die Bevölkerung vor Rauch wurde am Mittag wieder aufgehoben.

Mann bei Großbrand in Lichtenfels schwer verletzt

Der Mann erlitt bei dem Feuer Verbrennungen zweiten Grades am Kopf, so die Polizeisprecherin weiter. Zudem soll er viel Rauch eingeatmet haben. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Laut Polizei wohnt er in dem Gebäude, an das auch eine Tennishalle angrenzt. Er habe sich noch selbst aus dem oberen Bereich des Hauses retten können, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Drei weitere Hausbewohner konnten sich zuvor unverletzt aus einer Wohnung im Untergeschoss retten. Das Feuer beschränkt sich laut Einsatzkräften derzeit auf den bewohnten Teil des Gebäudes, das sich im Osten der Stadt befindet. Der Brand sei unter Kontrolle, allerdings dauern die Löscharbeiten nach wie vor an. Da immer wieder einzelne Glutnester ausbrechen, musste die Feuerwehr bereits Teile des Gebäudes zur Brandbekämpfung abreißen. Feuerwehr und Polizei sind wie Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk, mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz.

Rauchsäule: Warnung der Bevölkerung

Am Vormittag war zum Schutz der Bevölkerung eine Warnung von Feuerwehr und Integrierter Leitstelle (ILS) Coburg herausgegeben worden. Im Stadtbereich wurde vor Geruchsbelästigung und dichtem Rauch gewarnt, gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sollte die Bevölkerung solle das betroffene Gebiet meiden. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Auch Nachbarn sollten informiert werden. Die Warnung wurde um 11.25 Uhr aufgehoben.

Wetter erschwert Löscharbeiten

Wie ein Sprecher der ILS Coburg BR24 auf Nachfrage bestätigte, erschwert das Wetter die Löscharbeiten. Der kalte Boden lasse das Löschwasser gefrieren, dies stelle eine extreme Gefahr für die Einsatzkräfte dar. Die Straßenmeisterei brachte Salz, um die Rutschgefahr für die Rettungskräfte zu minimieren.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kripo Coburg ermittelt. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand durch das Feuer ein Gebäudeschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, so die Polizei am Nachmittag.