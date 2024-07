Erneut Fliegerbombe in der Donau bei Bogen gefunden

Erneut ist in der Donau nahe der Bogener Bahnbrücke eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Dort finden derzeit Brückenbauarbeiten statt.

Diesmal musste Bombe nicht gesprengt werden

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten die rund 250 Kilogramm schwere Bombe am Nachmittag entschärfen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitagabend mitteilte. Sie musste also anders als vergangenen Dienstag nicht gesprengt werden.

Während der Entschärfung war die Donau für den Schiffsverkehr gesperrt, der Bahnverkehr zwischen Bogen und Straubing eingestellt, und der Luftraum in diesem Bereich musste ebenfalls gesperrt werden. Mittlerweile seien alle Sperrungen wieder aufgehoben, so die Polizei.