Landshuter Fliegerbomben sind erfolgreich entschärft

Entwarnung in Landshut: Nach dem Fund von drei Fliegerbomben am Hauptbahnhof können die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Die drei Bomben sind entschärft, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

50 Kilogramm schwere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg

Eine der drei jeweils 50 Kilogramm schweren Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg machte bei der Entschärfung Probleme, inzwischen ist aber auch sie entschärft. Das heißt, die Sperrungen am und um den Hauptbahnhof in Landshut sind aufgehoben. Die Menschen, die ihre rund 20 Wohnungen in der Sperrzone verlassen mussten, könne wieder zurückkehren. Und auch der Bahnverkehr konnte gerade noch rechtzeitig für den Feierabendverkehr wieder aufgenommen werden.

Erst im Mai musste eine Fliegerbombe entschärft werden

Bei Bauarbeiten wurden die drei Fliegerbomben am Mittag entdeckt. Erst Anfang Mai mussten nach einem Bombenfund ebenfalls am Landshuter Hauptbahnhof rund 2.300 Landshuterinnen und Landshuter ihre Häuser verlassen. Damals war bei Bauarbeiten eine noch größere Fliegerbombe gefunden worden.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der Bereich um den Landshuter Bahnhof mehrfach bombardiert worden. Der stärkste Angriff fand im März 1945 statt, bei dem der Bahnhof zerstört wurde.