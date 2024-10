Endspurt bei der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim

Die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim bei München ist noch bis Sonntagabend geöffnet. Dann schließt sie nach 145 Tagen ihre Pforten. Das Wetter hat nicht immer ganz mitgespielt. Dennoch zählte die Landesgartenschau dieses Jahr bereits knapp zwei Monate nach der Eröffnung rund 200.000 Besucher, vor einiger Zeit wurde der 400.000 Besucher geehrt. Die Gesamt-Besucherzahl soll nach der Schau veröffentlicht werden.

Schau vereint Natur mit Einrichtungen des Ortes

Die Landesgartenschau stand unter dem Motto "Zusammen.Wachsen". Das neu gestaltete Gartenschau-Gelände integriert wichtige Einrichtungen des Ortes, wie das Kirchheimer Rathaus, die beiden Schulen sowie das Jugend- und das Seniorenzentrum. Auch im Endspurt ist noch einiges für das Auge geboten: Zum Beispiel lilafarbene Veilchenköniginnen oder knallrote Flügel-Spindelsträucher leiten die Besucher über das Landesgartenschau-Gelände.

Zum Endspurt Einlage mit High-Tech-Drach

Zum Abschluss am Sonntag kommt als Attraktion auch noch der High-Tech-Drache "Fanny" dazu. Der größte vierbeinige Schreitroboter der Welt ist knapp 16 Meter lang, fünf Meter hoch, elf Tonnen schwer und normalerweise Hauptdarsteller beim Further Drachenstich. In Kirchheim soll er für die Landesgartenschau 2025 in seiner Oberpfälzer Heimatstadt werben. In zwei Shows um 14 und 17 Uhr wird er dem Publikum unter anderem meterlange Feuerstöße entgegenschleudern.