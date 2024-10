Konsum junger Menschen: Weniger Alkohol, mehr illegale Drogen?

Der Umgang mit den Daten aus der Corona-Zeit stellt eine Herausforderung dar: Einerseits handelt es sich um eine Anomalie, eine Ausnahmesituation. Andererseits sind die Auswirkungen dieser Zeit nicht mit Ende der Maßnahmen beendet, sondern haben bis heute Einfluss auch auf das Konsumverhalten junger Menschen, erklärt Christina Rummel aus der Geschäftsführung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).

Am Ende belegen die Zahlen aber durchaus einen Trend, den auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gegenüber BR24 bestätigt. Als Gründe für den gesunkenen Alkoholkonsum nennt die Bundeszentrale etwa, dass Jugendliche die schädliche Wirkung von Alkohol besser verstünden und offener darüber gesprochen werde – auch im Freundeskreis. Außerdem spielten ein allgemein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein ("Fitness-Trend") und die Verfügbarkeit von alkoholfreien Alternativen eine Rolle.

Bei Zigaretten wirken Präventionsmaßnahmen

Beim Tabakkonsum sprechen die Daten ebenfalls eine deutliche Sprache. Nicht nur sinkt die Zahl der Raucher, gleichzeitig steigt auch die Anzahl der Nie-Raucher. In der aktuellsten Drogenaffinitätsstudie der BZgA gaben über 82 Prozent der befragten 12- bis 17-Jährigen an, noch nie in ihrem Leben geraucht zu haben. Als Raucher oder Raucherin würden sich weniger als 10 Prozent bezeichnen. Der Rückschluss auf staatliche Maßnahmen liegt hier nahe, stellte eine Sprecherin des BZgA gegenüber BR24 fest.

Auch Christina Rummel meint: "Hier kann man wirklich sehr gut sehen, wie Verhaltensprävention wirkt." Rauchverbote in Kneipen, Tabaksteuererhöhung, Werbeverbote – das alles habe dazu geführt, dass Rauchen nicht mehr als etwas Normales wahrgenommen wird. "Es wurde auf jeden Fall uncooler, zu rauchen und das haben sich natürlich auch die Jugendlichen zu Herzen genommen", so Rummel. Auch wenn die Expertin immer Raum für Verbesserung sieht: Bei den 18- bis 25-Jährigen etwa sei die Raucherquote noch bei knapp 30 Prozent, da könne man noch nicht zufrieden sein.

Aber vielleicht rauchen junge Menschen auch gar nicht weniger, sondern nur anders? Ein Blick auf die Daten zeigt, dass auch der Konsum der jahrelang beliebten Wasserpfeife abnimmt: