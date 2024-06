75 Jahre BR auf der Landesgartenschau in Kirchheim

Intendantin Katja Wildermuth lobt Spendentag

Auch BR-Intendantin Katja Wildermuth hat der Landesgartenschau am letzten Tag der BR-Jubiläumswoche einen Besuch abgestattet. Dabei wies sie auf den Spendentag für die Hochwasseropfer am vergangenen Freitag hin und betonte die Schlagkraft des Bayerischen Rundfunks. Die Kolleginnen und Kollegen der 30 Korrespondentenbüros hätten alle ihren Beitrag geleistet und dadurch innerhalb kürzester Zeit den Spendentag mit auf die Beine gestellt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen draußen haben die ganze Woche beobachtet, wie hart die Menschen in Bayern um ihr Hab und Gut gekämpft haben. Und dann ist aus dem Kreis der Kollegen, nämlich von Bayern 1, die Idee entstanden: Lasst uns doch einen Spendentag machen. Da geht’s einerseits darum, dass wir Geld sammeln für die Betroffenen, und da geht’s andererseits auch darum, dass die Hörerinnen und Hörer anrufen und uns erzählen, wie toll der Zusammenhalt in Bayern war, wie sehr Nachbarn, Freunde, Unbekannte miteinander angepackt haben und sich gegenseitig geholfen haben – und da sind wir als BR mittendrin."

Katja Wildermuth: BR liefert zuverlässige Information

In ihrer Rede hob Katja Wildermuth auch die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hervor. Der BR stehe für zuverlässige Information. Bei den Überflutungen habe sich gezeigt, wie wichtig die Regionalität sei, um die Menschen schnell mit Informationen versorgen zu können. "Jeder zweite Landkreis hat eigene Korrespondentinnen oder Korrespondenten. Ich glaube, in einer Zeit, in der wir so viele andere Medienanbieter haben, Netflix, ProSieben, Sky und so weiter – das ist das, was den BR so besonders macht: dass wir vor Ort sind und dass man sich auf uns verlassen kann."

Kindheitserinnerungen an Pumuckl und Betthupferl

Katja Wildermuth plauderte auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Sie erzählte, dass sie der Bayerische Rundfunk in frühester Kindheit mit Pumuckl und Betthupferl geprägt habe.