Waischenfeld: Ein ganzes Haus für seltene Fledermäuse

Investition in die Zukunft der "Hufis"

Im Jahr 2021 hat der LBV das unbewohnte, mindestens 100 Jahre alte Banzerhaus mithilfe einer Förderung vom Bayerischen Naturschutzfonds erworben und erste Optimierungsmaßnahmen für die kleine Kolonie durchgeführt: Durchflüge geschaffen, die Lieblingsplätze der Bewohner mit Wärmeplatten ausgestattet und mit Spanplatten vor ihrem Fressfeind, dem Marder, geschützt. Weitere Sanierungsmaßnahmen folgen in den kälteren Monaten, wenn die Kleinen Hufeisennasen in Kellern oder Höhlen in der Fränkischen Schweiz überwintern. "Wir wollen die Tiere in der Fränkischen Schweiz vor dem Aussterben bewahren", sagt Nicole Meier.

Schutzprojekt für die Große Hufeisennase als Vorbild

Die Kolonie in Waischenfeld ist eine von vier in der Fränkischen Schweiz, die den Naturschützern bekannt ist. Mit Blick auf die Investition in den Kauf und die Sanierung des Banzerhauses betont die Projektkoordinatorin: "Das Geld, das wir hier in die Kleine Hufeisennase investieren, unterstützt gleichzeitig Unternehmen in der Region."

In der Oberpfalz hat der LBV ein ganz ähnliches Projekt für die Große Hufeisennase durchgeführt. Die bundesweit letzte Population dieser vom Aussterben bedrohten Art hat sich im "Fledermaushaus Hohenburg" deutlich erholt.

Eine Nase wie ein Hufeisen

Wie ihr Name schon sagt, sind die Nasen der Kleinen und Großen Hufeisennase wie Hufeisen geformt. Sie stoßen damit gebündelte Ultraschallrufe zur Orientierung aus – andere Fledermausarten machen das mit dem Mund. Die Hufeisennasen haben den Vorteil, dass sie während des Jagens fressen und weiterhin durch die Nase Ultraschallrufe ausstoßen können. "Andere Arten befinden sich während des Fressens kurze Zeit im Blindflug", erklärt Fledermausexpertin Nicole Meier.

Schlechte Zeiten für Fledermäuse

Die Kleinen Hufeisennasen, Ureinwohner der Fränkischen Schweiz, sind für die Aufzucht ihrer Jungen auf warme, ungestörte Dachböden mit geeigneten Einflugmöglichkeiten angewiesen. Doch solche Unterkünfte sind kaum noch zu finden. In Neubauten oder sanierten Häusern ist kein Platz mehr für diese Untermieter: Unterschlüpfe und versteckte Eingänge werden verfüllt und abgedichtet. Lichtverschmutzung und der Rückgang an Insekten machen den fliegenden Säugetieren zusätzlich zu schaffen. Für den Schutz der Kleinen Hufeisennasen in der Fränkischen Schweiz im Rahmen des Projekts "Hilfe für Hufis" ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz auch auf Spenden angewiesen.

"Batnight": Die Europäische Fledermausnacht

Zur internationalen Batnight am 24. und 25. August 2024 kann man die wendigen Insektenjäger auf zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland erleben. Die Batnight findet traditionell am letzten vollständigen Augustwochenende in weltweit 38 Ländern statt. In Bayern organisiert der Landesbund für Vogel- und Naturschutz die "Batnight" und bietet zahlreiche Exkursionen an. Die meisten Veranstaltungen sind für Familien mit Kindern geeignet.