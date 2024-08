Ruhe bewahren: Wenn Fledermäuse sich in Wohnungen verirren

Anfang Augst ist der Fledermaus-Nachwuchs flügge geworden, deshalb seien derzeit viele Jungtiere unterwegs, so Nicole Meier vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein. Und die jungen Fledermäuse sind bei ihren Erkundungsflügen unerfahren und landen deshalb auch in Häusern und Wohnungen. "In der Abenddämmerung fliegen die nachtaktiven Säuger in der Regel von allein wieder hinaus“, so die Expertin.

In Häuser verirren sich vor allem Zwergfledermäuse, die im Sommer enge Ritzen oder Nischen unter Hausdächern oder an Gebäuden bewohnen. Da die Jungtiere im Auskundschaften von Schlafquartieren noch unerfahren sind, probieren sie verschiedene Hohlräume und Spalten aus und verirren sich dabei auch in Häuser. Während die Fledermäuse leicht ins Haus finden, sei das Herauskommen oft schwerer. Deshalb hängen sie sich dann auch oft in Gardinen und Vorhänge, um auszuruhen, bevor sie einen neuen Versuch unternehmen, um wieder ins Freie zu gelangen.

Ruhe bewahren

Wer solch ein Tier in der Wohnung findet, sollte sich erst einmal ruhig verhalten, auch wenn die Fledermäuse dicht an einen heranfliegen. "Das sind aber Orientierungsflüge und keine Angriffe", erklärt die LBV-Biologin Nicole Meier. Fliegt eine Fledermaus abends im Raum umher, sollte man das Licht ausschalten, die Zimmertür schließen und alle Fenster weit öffnen.

Wer tagsüber eine Fledermaus bei sich zuhause findet, sollte das Tier vorsichtig mit einem dicken Handschuh oder einem Handtuch greifen und in einen kleinen Karton setzen. Gut verschlossen, sollte der Karton in der späten Dämmerung draußen geöffnet und die Fledermaus behutsam an einen Baumstamm oder an eine Hauswand gesetzt werden.

Findet man eine Fledermaus erst nach ein paar Tagen in geschlossenen Räumen, etwa nach einem Urlaub oder im Büro, rät die LBV-Spezialistin professionelle Hilfe zu holen. "Die kleinen Tiere dehydrieren schnell und brauchen unter Umständen ein wenig Starthilfe, bevor es wieder in die Freiheit gehen kann", sagt Nicole Meier. In solchen Fällen kann man sich an die untere Naturschutzbehörde (externer Link) wenden. Sie stellt dann einen Kontakt zu Fledermausberatern und -beraterinnen aus der Umgebung her.

Aktionen und Wissenswertes über Fledermäusen bei der Batnight

Im Zusammenhang mit den Fledermäusen weist der LBV auch auf die regionalen Veranstaltungen (externer Link) zur Internationalen Batnight, der europäischen Fledermausnacht, am kommenden Wochenende hin. Dazu gehören etwa das Fledermausfest im Englischen Garten in München, eine nächtliche Schifffahrt am Altmühlsee oder eine Fledermausführung in der Fasanerie in Aschaffenburg.