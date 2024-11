Nadel in Halloween-Süßigkeit: Polizei ermittelt und warnt

Nach dem Fund einer Metallnadel in einem Halloween-Schokoriegel im oberbayerischen Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ermittelt die Polizei. Die Mutter eines vierjährigen Jungen hatte die Beamten am Montag alarmiert. Beim Halbieren des Riegels hatte sie die Nadel in der Süßigkeit entdeckt, die ihr Sohn an Halloween in Kirchseeon gesammelt hatte.

Aufgrund der Gesamtumstände müsse davon ausgegangen werden, "dass der Gegenstand absichtlich in den Riegel eingebracht wurde", teilte die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Polizei rät: Süßigkeiten überprüfen

Wo genau der kleine Junge den Schokoriegel bekommen hat, war nach Polizeiangaben zunächst nicht klar. Die Polizei bittet Eltern von Kindern, die an Halloween in Kirchseeon unterwegs waren, die Süßigkeiten zu überprüfen, ob sie originalverpackt sind.

Mutter: "Mein Kind hätte sterben können"

"Wer tut so etwas?", sagte die Mutter des Jungen der "Ebersberger Zeitung". "Mein Kind hätte sterben können. Es könnte heute schon tot sein."

Die Polizei prüft zwar auch, ob die Metallnadel durch einen Produktionsfehler in den Riegel gelangt sein könnte. Doch habe die Mutter berichtet, dass im Inneren auch Haare an der Schokolade geklebt seien, hieß es in dem Zeitungsbericht. Der Riegel mit der Metallnadel wurde laut Polizei sichergestellt und sollte auf Spuren untersucht werden.

Weiterer Fall in Deutschland

In Rehden in Niedersachsen (externer Link) hatte es einen ähnlichen Fall gegeben: Eine Gruppe Schüler hatte dort einen Nagel in einem Schokoriegel entdeckt. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge handelt es sich bei dem Riegel um eine Süßigkeit, die die Kinder zu Halloween geschenkt bekommen hatten.

Da den Schülern die Verpackung seltsam vorkam, untersuchten sie den Riegel und bissen glücklicherweise nicht hinein. Noch ist unklar, woher der Schokoriegel stamme. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Hinweisen.

Mit Informationen von dpa