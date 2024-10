Kabarettistin Lizzy Aumeier im Alter von 60 Jahren gestorben

Die Neumarkter Kabarettistin Lizzy Aumeier ist tot. Die Künstlerin sei nach langer, schwerer Krankheit und einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus am Donnerstagabend unerwartet im Klinikum Nord in Nürnberg verstorben. Sie wurde 60 Jahre alt. Zuvor waren bereits einige ihrer Aufritte abgesagt worden. Die Familie betonte, Aumeier sei eine begnadete Musikerin und Kabarettistin mit viel Herz und großem sozialen Engagement gewesen. In ihrer Heimat hatte sich Aumeier immer wieder bei verschiedenen sozialen Projekten engagiert.

Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Verdienstorden

Bekanntheit erlangte Aumeier vor allem als Musikkabarettistin. Sie war klassisch ausgebildete Kontrabassistin und studierte Jazz-Musik. 2023 wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Aumeier wurde 1964 in Neumarkt in der Oberpfalz geboren. Während ihres Studiums am Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg erhielt sie ein Stipendium des Bayerischen Rundfunks. Dort war sie auch immer wieder zu Gast. Beispielsweise hatte sie eine Gastrolle bei "Dahoam ist Dahoam" und trat auch immer wieder in verschiedenen Sendungen von ARD, ZDF und 3sat auf.