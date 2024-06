So begeht Bayern den UNESCO-Welterbetag

Von Museumsführungen in der unterfränkischen Kurstadt Bad Kissingen über Vorführungen am Donaulimes in Regensburg bis hin zu Gottesdiensten in der Wieskirche im oberbayerischen Steingaden. An jeder bayerischen UNESCO-Welterbestätte ist heute Programm angesagt. Der Freistaat verfügt über zehn Orte:

Allein in der Bamberger Altstadt sind fünf Veranstaltungen geplant. Besucher werden etwa beim urbanen Gartenbau und der interaktiven Stadtgestaltung selbst zum Mitmachen aufgefordert. In Augsburg findet ein "Welterbelauf" statt. Und im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth wird barocke Bühnentechnik vorgeführt.