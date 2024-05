Deutsche Hutkönigin 2024 in Lindenberg gekrönt

Traditionell alle zwei Jahre wird beim Hut-Tag in Lindenberg die Deutsche Hutkönigin gewählt. An diesem Wochenende entschied sich die Jury für Nicole Schmitz-Bernt. Die 42-jährige Psychotherapeutin aus Bad Wurzach in Baden-Württemberg ist damit die insgesamt 7. Deutsche Hutkönigin.

Mit eigenem Look zum Sieg

In der Begründung der Jury heißt es: "Nicole Schmitz-Bernt begeisterte mit ihrem ganz persönlichen Look der 1920er Jahre, ihre präsente und strahlende Art hat sie schnell zu einer der Favoritinnen für das Amt werden lassen."

Mit hellblauem Glockenhut, farblich abgestimmten Kleid, einer langen Perlenkette und weißem Spitzenschirm über der Schulter habe sich die 42-Jährige schnell auch zur Favoritin beim Publikum entwickelt. Und so verfolgten tausende Menschen, wie sich die Jury schließlich einstimmig für Nicole Schmitz-Bernt entschied. Insgesamt fünf Kandidatinnen hatten sich zur Wahl gestellt – und alle, so die Jury, mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Themen eine spannende Bandbreite an Hutbegeisterung gezeigt.

Hut als Ausdruck von Weiblichkeit

Nicole Schmitz-Bernt liebt Vintage-Looks und näht viele ihrer Hüte und Kleider selbst. So auch das Outfit, mit dem sie zur Deutschen Hutkönigin 2024 gewählt wurde.

Es sei ihr ein wichtiges Anliegen, den Hut auch für Frauen ins Blickfeld zu rücken, die wegen einer Krankheit ihre Haare verloren haben, betont Schmitz-Bernt. So sei es ihr selbst vor sieben Jahren ergangen. Zu diesem Zeitpunkt sei das Hüte-Tragen für sie zu einer Möglichkeit geworden, ihre Weiblichkeit auch ohne Haare zu präsentieren. Das wolle sie gerne an andere Menschen weitergeben, so die neue Deutsche Hutkönigin.

Lindenberg mit langer Tradition als Hut-Stadt

Mit ihrem Sieg löst Nicole Schmitz-Bernt die 61-jährige Sabine Berner aus Lindau ab, die die Stadt Lindenberg in den vergangenen zwei Jahren als Deutsche Hutkönigin vertreten durfte. In den kommenden 24 Monaten wird die neu gewählte Deutsche Hutkönigin 2024 bei Messen, Modeschauen oder Kulturevents die aktuelle Hutmode präsentieren und für das Tragen von Hüten werben.

Mit dem Hut-Tag erinnert das Westallgäuer Städtchen Lindenberg an seine Geschichte. Die Hutindustrie war einst die bestimmende Branche im Ort. So gingen um das Jahr 1900 von hier aus jährlich acht Millionen Hüte in die Welt, in der kleinen Stadt gab es zu diesem Zeitpunkt 34 Hut-Fabriken und -Betriebe. Auch das Deutsche Hutmuseum (externer Link) ist in Lindenberg zu finden.