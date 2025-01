Der erste Schuss: Junge Soldaten bei der Panzerausbildung

Schüsse mit dem Kampfpanzer Leopard 2 kennen der 19-jährige Gefreite Moritz und der 21-jährige Hauptgefreite Enno bisher hauptsächlich aus dem Simulator. Sie sind seit wenigen Monaten in der Bundeswehr, haben gerade ihre Basisausbildung abgeschlossen. Nun sollen sie an einem der modernsten Kampfpanzer weltweit, dem Leopard 2, ihre ersten Schüsse mit scharfer Munition machen. "Da spürt man auch die Nebenwirkungen des Schusses, das ist dann schon nochmal was anderes. Aber ich freu mich drauf", sagt Enno.

Erste scharfe Schüsse sind prägend

Drei Wochen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, drei Wochen Lernstress auf dem Weg zum ausgebildeten Panzersoldaten. Die allerersten scharfen Schüsse sind für Panzersoldaten prägend für ihre ganze Karriere, weil das Ergebnis sichtbar am Barett getragen wird. "Der erste Schuss ist wirklich was Besonderes. Wenn man den trifft, wird vorne am Barettabzeichen das Rohr abgeknickt. Das ist das Ziel, was wir alle haben", sagt Moritz.

BR24 vor Ort begleitet die jungen Soldaten Moritz und Enno bei ihrer Panzerausbildung. Zum ersten Mal dürfen sie mit scharfer Munition schießen. Ob sie ihre Prüfung bestehen, sehen Sie im Video.