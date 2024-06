Dänische Fußballfans zünden Feuerwerk am Münchner Hauptbahnhof

Feuerwerk am Münchner Hauptbahnhof: Sieben dänische Fußballfans haben am Samstagabend im Hauptbahnhof Feuerwerkskörper gezündet und wurden daraufhin von der Bundespolizei vorläufig in Gewahrsam genommen.

Rauchtöpfe und Bengalische Feuer

Demnach zündeten die sieben Männer im Alter von 32 bis 39 Jahren am Gleis 15 mehrere sogenannte Rauchtöpfe. Die Bundespolizei griff die Männer auf und durchsuchte sie. Dabei fanden die Beamten mehr als 40 pyrotechnische Gegenstände. Einige davon seien bereits abgebrannt gewesen, so ein Sprecher. Bei den Feuerwerkskörpern handelte es sich um weitere Rauchtöpfe und sogenannte Bengalische Feuer.

Verbot während EM verschärft

Grundsätzlich gilt, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten ist. Hinzu kommt ein temporäres Verbot noch bis zum Ende der Fußball-Europameisterschaft: Demnach dürfen keinerlei gefährliche Gegenstände am Münchner Hauptbahnhof mitgeführt werden. Dazu zählt auch Pyrotechnik. Die Feuerwerkskörper wurden von der Bundespolizei beschlagnahmt.

Auch Drogen mit im Gepäck

Bei einem 35-Jährigen fanden die Bundespolizisten neben Feuerwerkskörpern einen Joint und noch mehrere Beutel mit einer geringen Menge Kokain. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von 2.500 Euro hinterlegen.

Die sieben Dänen durften anschließend wieder gehen. Sie waren zum Spiel der dänischen Nationalmannschaft angereist, das am Dienstag in München ausgetragen wird.