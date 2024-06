Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Reaktionen auf den Vorschlag der Bahn

Die Strecke Ulm-Augsburg ist Teil der "Magistrale für Europa", die Paris mit München, Wien und Budapest verbindet. Damit auch hier Züge mit Höchstgeschwindigkeit fahren können, muss die Trasse teilweise neu gebaut werden.

Die Deutsche Bahn (DB) hat nun ihren Favoriten vorgestellt. Demnach soll die Neubaustrecke an der A8 verlaufen und über Zusmarshausen führen.

Freude in Zusmarshausen

"Ich würd' mal sagen, heute bin ich einer der glücklichsten Bürgermeister in ganz Bayern", sagt deshalb der Bürgermeister von Zusmarshausen, Bernhard Uhl. Noch sei allerdings nichts gebaut, so Uhl. "Es kommen noch weitere Herausforderungen auf uns zu." Für ihn heißt das zum Beispiel, weiter mit einer ansässigen Firma zu verhandeln, deren Gebäude teilweise der Bahnstrecke weichen müssen. Zudem gebe es ein paar Ausbaugegner in der Gemeinde, "die möchten gar keinen Bahnausbau".

Auch Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter äußerte sich positiv zum Vorschlag der Bahn und betonte, dass der Bau eines Regionalbahnhofs in Zusmarshausen, eine ganze Region besser an den Schienenpersonennahverkehr anschließen werde.

Bedenken in Adelsried

Bedenken kommen aus Adelsried. Der dritte Bürgermeister der Gemeinde, Heiko Mohr, befürchtet Lärm und massive Baumaßnahmen, die seiner Ansicht nach Jahrzehnte dauern könnten. Er versuche nun das beste für die Gemeinde herauszuholen. Nach derzeitigem Stand soll die neue Trasse entlang der Autobahn gebaut werden, die im Süden an der Gemeinde vorbeiführt und die bereits viel Lärm verursache. "Und wenn wir jetzt noch eine Zugtrasse dazubekommen, haben die Bürger Angst, dass der Lärm hier noch stärker auf uns einwirkt", sagt Mohr.

Augsburgs Landrats Martin Sailer fordert deshalb eine durchgehende Tunnellösung für Adelsried.

Stadt Neu-Ulm wertet Vorschlag als Erfolg

Die Stadt Neu-Ulm zeigt sich zufrieden mit dem Trassenverlauf, den die Bahn vorgestellt hat, hat aber weitere Forderungen. Sie wertet es laut eigener Mitteilung als großen Erfolg, dass nach derzeitigem Stand die Lage der Adenauerstraße innerorts erhalten bleiben kann und nicht als Umgehungsstraße um Burlafingen herum verlegt werden muss. Dies sei eine der zentralen Forderungen der Stadt gewesen.

Die Stadt betonte in ihrer Mitteilung aber auch, dass sie nach wie vor von der Bahn fordere, dass ein maximaler Immissionsschutz, der sich auch angemessen ins Ortsbild einfüge, für die Burlafinger Bürger zwingend notwendig sei.

Günzburgs Landrat begrüßt Vorschlag

Der Günzburger Landrat Hans Reichhart hat die gewählte Vorschlagstrasse als "gute Entscheidung" bezeichnet. Sie entspreche in großen Teilen dem, was der Landkreis gefordert hatte. "Die Trasse bietet doppelten Mehrwert, einerseits für uns als Region, weil wir mehr Nahverkehrszüge bekommen. Gleichzeitig halten wir den Anschluss an den Fernverkehr", so Reichhart.

Er wolle sich nun dafür einsetzen, dass noch mehr Tunnel im Landkreis entstehen. Es gebe zudem noch Grundstücke, die in schwierigem Maße durchschnitten würden. Hier müssten noch Lösungen gefunden werden. "Wir brauchen einen Ausgleich für die Landwirtschaft, damit den Landwirten nicht übermäßig Fläche entzogen wird", so Reichhart.

Zustimmung auch von den Grünen

Auch die Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer und Stephanie Schuhknecht sehen die vorgeschlagene Variante positiv. "Besonders begrüßen wir, dass mit Zusmarshausen ein Unterwegsbahnhof geplant wird - eine Idee, die wir von Anfang an eingebracht haben, um einen Mehrwert für die gesamte Region zu schaffen", sagte Schuhknecht.

"Ich bin froh darüber, dass auch die Expertinnen und Experten der Deutschen Bahn die autobahnnahe Trasse bevorzugen. Diese Streckenführung erfüllt die Projektvorgaben am besten und erscheint mir auch im Sinne des Umweltschutzes vertretbar", ergänzt Deisenhofer. Außerdem können im Nahverkehr auf der Bestandsstrecke ihm zufolge dann sogar doppelt so viele Züge fahren wie bisher. Das steigere die Attraktivität des ÖPNV erheblich.

Auch die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK Schwaben) wertet den Vorschlag als gute Entscheidung für die Region und die Wirtschaft. Sie werde sich "mit allem Nachdruck auch weiterhin" dafür einsetzen, dass das Vorhaben in einigen Jahren realisiert sein wird.