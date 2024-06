Vermisste nach Unwettern in der Schweiz – Zermatt abgeschnitten

Schwere Unwetter sind am Freitag im Schweizer Kanton Graubünden niedergegangen. Drei Menschen werden dort aktuell vermisst. Auch in Zermatt im Kanton Wallis ist die Lage angespannt und der Wetterbericht verheißt nichts Gutes.

Heftige Gewitter und Erdrutsche in Graubünden

In Graubünden, im Südosten des Landes, hatte es seit Freitag zahlreiche Gewitter und heftige Niederschläge, Hochwasser und einen Bergsturz gegeben, wie die Kantonspolizei am Samstag berichtete. Betroffen war vor allem das Tal Misox südlich des San-Bernardino-Passes an der italienischen Grenze. Vier Menschen waren verschüttet worden. Eine Frau habe am Samstagmorgen aus dem Schuttkegel bei dem Ort Lostallo nördlich des Comer Sees lebend gerettet werden können, berichtete die Kantonspolizei am Samstag. Nach den anderen drei Vermissten werde noch gesucht.

Mehrere Dutzend Menschen seien vorsorglich aus ihren Häusern gebracht worden. Die Polizei warnte davor, Keller oder Tiefgaragen zu betreten und rief die Bevölkerung dazu auf, sich von den Hochwasser führenden Gewässern fernzuhalten. Ein Autobahnstück an der Grenze zu Italien musste wegen eines Erdrutsches gesperrt werden.

Zermatt von Außenwelt abgeschnitten

Der Touristenort Zermatt am Matterhorn ist wegen Überschwemmungen seit Freitagmittag von der Außenwelt abgeschnitten. Zwei - bis dahin kleine - Flüsschen waren dort über die Ufer getreten. Die Schulen wurden geschlossen. Rund 230 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, sagte die Leiterin des Amtes für Bevölkerungsschutz, Marie-Claude Noth-Ecoeur, der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mehr als 200 Feuerwehrleute sowie Dutzende weitere Kräfte waren alarmiert.

Die Zugstrecke zwischen Visp und Zermatt ist wegen der Hochwassergefahr vorerst weiterhin gesperrt, wie die Matterhorn-Gotthard-Bahn am Samstagmorgen mitteilte. Auch die Straße in den Ort ist gesperrt. Bürgermeisterin Romy Biner-Hauser versicherte im Schweizer Rundfunk, dass alle Feriengäste in Sicherheit seien. Wer nicht an- oder abreisen könne, erhalte eine Unterkunft. Bilder in den Online-Netzwerken zeigen, wie ein Teil der Uferwege entlang der Vispa von einem reißenden Strom schlammigen Wassers überschwemmt wird.

Höchste Warnstufe für Teile des Bodensees

Weitere Teile der Schweiz sind ebenfalls von Überschwemmungen betroffen. Das Schweizer Bundesumweltamt rief für Teile des Bodensees die höchste Warnstufe aus - wie schon Anfang Juni. Da war der Bodensee stark über die Ufer getreten, sodass für Anwohner Stege gebaut werden mussten.

Auch entlang der Rhone vor dem Eintritt in den Genfersee warnen die Behörden vor Hochwasser. Laut dem staatlichen Naturgefahrenportal galt dort die Warnstufe 4 von 5. Menschen sind aufgerufen, sich von Ufern fernzuhalten.

Mit Material der dpa und AFP