Die wichtigsten Punkte im Streit um die Stadt-Umland-Bahn

Europäische Themen sind im Wahlkampf Nebensache. Zumindest in Erlangen. Hier wird bis zur Abstimmung am 9. Juni über das Pro und Contra der Stadt-Umland-Bahn (StUB) gestritten. Die Staatsregierung, der Bund Naturschutz, große Unternehmen wie Siemens, Schaeffler, Adidas und Puma sind dafür. Außerdem unter anderem der Gewerkschaftsbund, die Universität, die SPD und die Grünen im Rathaus. Das Contra kommt von der Erlanger CSU, den Freien Wählern und der Rathaus-FDP, vom Einzelhandels- und Bauernverband sowie von mehreren örtlichen Initiativen.

Streitpunkt Nummer 1: Tram oder Bus?

Im Nürnberger Norden ist die Straßenbahn bereits angekommen. Deren Netz endet an der Haltestelle "Am Wegfeld", mitten im Nirgendwo im Knoblauchsland. Geplant ist, dass die StUB von hier aus nach Erlangen und dann weiter bis Herzogenaurach fährt. 26 Kilometer Strecke, 31 Haltestellen: Die Stadt-Umland-Bahn soll eine zentrale Verkehrsachse in der Metropolregion Nürnberg werden, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Eine gute, eine ökologische, eine vernünftige Entscheidung." Söder spricht sich damit für das Projekt aus. Ganz anders als seine Parteifreunde in Erlangen, die strikte StUB-Gegner sind. Doch braucht es tatsächlich eine Straßenbahn? Oder können Busse genau das Gleiche leisten, wie die Gegner argumentieren?

PRO:

"Eine Straßenbahn hat im Vergleich zu Bussen eine zwei bis dreimal höhere Kapazität, sie fährt im Zehn-Minuten-Takt. Das ist eine ganz neue Qualität im öffentlichen Nahverkehr. Und aus den Verkehrswissenschaften ist auch der Schienen-Bonus bekannt. Das heißt, Menschen nutzen häufiger ein Schienenverkehrsmittel als beispielsweise einen Bus. Alles in allem würden viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen als heute." Mandy Gutzeit, Geschäftsführerin des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn

CONTRA:

"Es ist nicht unsere Aufgabe, das perfekte System vorzuschlagen. Da sind wir nicht die Experten, den Anspruch haben wir nicht. Die Lösung ist vielleicht ein Mix aus Bussen, aus autonomen Bussen, aus kleinen Flotten, S-Bahn, Straßenbahn. Aber diese Version, wie sie vorliegt, mit den Aufwendungen, Dauer, Kosten, Belastungen, die können wir nur ablehnen." Helmut Memmert vom Verein HeimatERhalten