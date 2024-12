Briefe ans Christkind: Himmlisches Postamt in Himmelstadt

Rund 6.000 Briefe sind schon im Weihnachtspostamt in Himmelstadt (Lkr. Main-Spessart) eingetroffen und wurden von den fleißigen Helferinnen und Helfern bearbeitet. Bis zu 80.000 könnten es noch werden. Am ersten Advent hat das Weihnachtspostamt zum 39. Mal offiziell seine Pforten geöffnet. Es ist das einzige seiner Art in Bayern.

Prominenter Gast zur Eröffnung ist diesmal der bekannte Musiker und Kinder-Liedermacher Rolf Zuckowski. Der 77-Jährige wird den bei Sammlern begehrten Ersttagsstempel auf die Briefe setzen.

Ehrenamtliche beantworten Wünsche von Klein und Groß

Die etwa 40 Ehrenamtlichen rund um die langjährige Leiterin des himmlischen Postamts, Rosemarie Schotte, sind schon fleißig dabei, die oft liebevoll gestalteten Kinderbriefe und Wunschzettel zu beantworten.

Manche Kinder haben halbe Spielzeug-Kataloge ausgeschnitten und auf ihren Brief geklebt. Andere schreiben über verstorbene Familienmitglieder oder wünschen sich Gesundheit für sich und andere, sagt Schotte.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs stehe auch der Wunsch nach Frieden im Vordergrund. Und zwar nicht nur bei Kindern - auch Erwachsene schreiben Briefe an das Christkind. Je nach Eindringlichkeit antworten die Ehrenamtlichen mit einem liebevoll formulierten Standardbrief oder sogar persönlichen und handgeschriebenen Zeilen. Jeder Brief ans Christkind werde beantwortet, verspricht Schotte.

Briefe aus aller Welt für Himmelstadt

In der kleinen Weihnachtspostfiliale im Himmelstädter Rathaus kommen Briefe aus aller Welt an, aus ganz Deutschland und sogar Übersee wie Neuseeland oder Australien an. Damit alle Briefe rechtzeitig zu Weihnachten beantwortet werden können, sollten sie spätestens bis zum zweiten Advent in Himmelstadt sein.

Die Adresse: An das Christkind, 97267 Himmelstadt.

Wichtig ist, dass Absender/die Absenderin und Adresse gut lesbar sind. Himmelstadt ist eine von sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland.