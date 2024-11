BR24live 17.30 Uhr: Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet

"Ihr Herrn und Frau’n, die Ihr einst Kinder wart, seid es heut’ wieder, freut Euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein." Mit diesem Prolog eröffnet das Nürnberger Christkind traditionell seinen Markt. Alle zwei Jahre wird es gewählt. Die 18-jährige Nelli Lunkenheimer hat also schon Erfahrung, wenn sie heute Abend hoch über dem Markt auf der Empore der Frauenkirche steht.

Das Bayerische Fernsehen überträgt die Eröffnung live von 17.30 bis 18.00 Uhr in der "Abendschau extra" zur Eröffnung des Christkindlesmarktes. Auf BR24 wird die gesamte Sendung im Livestream zu sehen sein.

In der Stadt weihnachtet es seit Wochen

Pünktlich um 17.30 Uhr wird der Hauptmarkt komplett dunkel. Die Scheinwerfer sind dann auf das Christkind gerichtet. Nach dem Prolog gehen die Lichter in den Buden wieder an. Für viele Nürnberger ist das das Zeichen, dass die Weihnachtszeit wirklich begonnen hat. Auch wenn es in der Stadt schon seit Wochen weihnachtet, überall Glühwein- und Bratwurstbuden stehen und sich auch das Riesenrad im Winterdorf auf dem Jakobsplatz schon seit zwei Wochen dreht.

Traditionelles Warenangebot

Insgesamt 168 Verkaufsstände stehen in diesem Jahr auf dem Hauptmarkt und dem Rathausplatz, wo der Markt der Partnerstädte stattfindet. Präsentiert wird ein traditionelles Warenangebot: Nürnberger Lebkuchen und Bratwürste, veganes Essen, Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Kerzen und Spielzeug. Beliebt sind die Zwetschgenmännle aus Trockenfrüchten mit einer Walnuss als Kopf. Der Glühwein kostet in diesem Jahr pro Tasse zwischen 4,50 und 5 Euro, der Kinderpunsch 3,50 Euro.

Donald Duck auf Stippvisite

Die Buden auf dem Hauptmarkt – "das Städtlein aus Holz und Tuch gemacht" aus dem Prolog – haben einheitliche, rot und weiß gestreifte Stoffdächer. Blinkende Nikoläuse und singende Schneemänner beispielsweise, die andernorts für Stimmung sorgen sollen, gibt es auf dem Hauptmarkt nicht. Seit 1981 zeichnet die Stadt alljährlich die schönsten Buden mit dem goldenen, silbernen und bronzenen "Zwetschgermoo". Diese Preisverleihung spielt im neuesten Micky Maus-Heft eine entscheidende Rolle.

Christkind ohne Kommerz

Das Christkind ist nicht nur bei der Eröffnung auf dem Hauptmarkt. Jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag besucht Nelli Lunkenheimer von 14.30 bis 15 Uhr die Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz. Anschließend läuft sie jeweils ab 15 Uhr durch die Budengassen am Hauptmarkt. Die Stadt Nürnberg legt Wert darauf, dass die Figur des Christkinds kommerziell nicht vermarktet wird. Deshalb besucht die junge Frau im goldenen Ornat in der Weihnachtszeit viele Altenheime, Kindergärten und Krankenstationen.

Die gesamte Wirtschaft profitiert

Der Christkindlesmarkt ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Im vergangenen Jahr wurden nach Informationen aus dem städtischen Wirtschaftsreferat mehr als zwei Millionen Gäste gezählt. Die geschätzten Einnahmen für Handel, Gastronomie, Hotellerie und Dienstleistungsgewerbe lagen bei rund 180 Millionen Euro. Ein Tagesgast gibt durchschnittlich 33 Euro aus. Bei Touristen, die übernachten, bleiben geschätzt rund 200 Euro in der Stadt.

Messerverbot auf dem Markt

Der Christkindlesmarkt dauert bis zum 24. Dezember. Er hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Auf dem gesamten Markt gilt, wie auf allen Weihnachtsmärkten, ein Messerverbot. Eingangskontrollen wird es nicht geben, die Polizei hat jedoch angekündigt, dass es vereinzelt Taschenkontrollen geben kann. Das Sicherheitskonzept entspricht dem der Vorjahre.